Pega falta de expertos en municipios infraestructura: Moody's

La falta de expertos en los gobiernos municipales afecta el desarrollo de infraestructura promovida a través de Asociaciones Público Privadas (APPs), señaló la agencia Moody's.

“Los gobiernos municipales muchas veces necesitan expertos que los apoyan o que pueden tener un equipo profesional, pero no está dedicado al 100 por ciento. En otros países a veces se ve que en los mismos gobiernos hay equipos dedicados a ese tema. En especial en México no se ve así, se ve el equipo de obra pública o el que sea, pero no necesariamente que se dedique a eso específicamente, a buscar oportunidades y a generar APPs”, sostuvo María del Carmen Martínez, analista senior de Moody's.

En el décimo segundo Foro Nacional de Infraestructura del Instituto Mexicano de Ejecutivos en Finanzas (IMEF), agregó que estos contratos pueden ser complejos de estructurarse por lo que se necesita personal especializado.

Señaló que los gobiernos estatales no hay tanto problema porque se configuran equipos en los seis años de gobierno, pero en el caso de municipios en donde llegan a durar entre 3 y 4 años, los cambios en los gabinetes afectan la preparación de grupos especiales de APPs.

Asimismo, dijo que los cambios en los gobiernos pueden generar en sí acciones que inhiben la inversión, pues algunas administraciones consideran que las Asociaciones Público-Privada resultan muy caras, que fueron abusos del pasado y por eso las rechazan.

Juan Gonzalo Flores, director de Corporación Financiera Internacional (IFC, por sus siglas en inglés), para México, dijo que en el país hay un impedimento de tipo legal que impide financiar proyectos estatales municipales.

“Es una ambigüedad que existe en el marco jurídico mexicano, puesto que la constitución política mexicana no les permite a los estados contratar indirecta o directamente préstamos con gobiernos de otras naciones o con sociedades o particulares extranjeros.

“Estamos en el proceso de resolverlo porque no puede ser considerada, un particular, una sociedad extranjera, de hecho México es accionista nuestro, eso nos debería dar la pauta de que la ley no interprete que somos un ente extranjero sino que podemos actuar como un ente local es un tema fundamental”, añadió.

IFC—miembro del Grupo Banco Mundial—es la mayor institución para el desarrollo a nivel global centrada en el sector privado en mercados emergentes.

Por: Everardo Martínez

