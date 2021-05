¿Qué es la pobreza laboral y quiénes están en esta situación?

El Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) reportó que en el primer trimestre del 2021, se sumaron cinco millones de personas en pobreza laboral en el país, esto como consecuencia de la crisis económica de la pandemia de Covid-19.

Al respecto, Gonzalo Hernández Licona, director de la Red de Pobreza Multidimensional de la Universidad de Oxford, explicó que una persona está en pobreza laboral cuando su remuneración por el trabajo que desempeña no le alcanza para la canasta alimentaria.

En entrevista con Sergio Sarmiento y Guadalupe Juárez, indicó que en México y América Latina aumentó la pobreza laboral durante el 2020 un 11. 4 por ciento como efecto de la crisis y las pocas acciones del gobierno para aminorar el impacto en la pérdida de empleo.

Durante la conversación para el Heraldo Media Group, el también exsecretario del Coneval señaló que el gobierno federal debió implementar acciones para evitar en impacto del la crisis económica en el empleo.

Dijo que durante el año pasado, la administración de Andrés Manuel López Obrador siguió una política de austeridad, sin embargo, la estrategia debió cambiar, con el fin de ayudar as la población en medio de una crisis sanitaria y económica que estaba impactando al país.

Puntualizó que además de los programas sociales que se tienen, se debieron destinar más recursos para las personas que sufren de pobreza laboral y para los que perdieron el empleo.

El gobierno ya tenía programas sociales desde antes (...) El gobierno no hizo nada nuevo a partir de un fenómeno nuevo, es decir, había programas para adultos mayores, para población con discapacidad, para mujeres con hijos, son programas importantes para una población vulnerables, lo que pasa es que 2020 el problema central no fue ese, fue el empleo y lo que no sucedió con la política social fue una modificación para atender un problema nuevo muy grande que fue la pérdida de empleo.