Aumenta el uso de pastillas del día siguiente, disminuye la venta de preservativos

El COVID-19 hizo que el uso de pastillas del día siguiente creciera cerca de 15 por ciento en 2020, mientras que el preservativo disminuyó 20 por ciento, de acuerdo con datos de la Asociación Nacional de Farmacias de México (Anafarmex).

“Esto nos dice que la gente no se cuida porque han aumentado el número de embarazos no deseados. Lo que hemos visto es que se ha incrementado el uso de las pastillas del día siguiente, eso te habla de consumidores que retomaron su vida sexual, pero no previenen”, indicó Alan Vera, director de marketing de DKT México.

En 2020 la marca de condones Prudence registró una contracción de 9 por ciento en las ventas, mientras que las pastillas del día siguiente aumentaron su demanda en 16.58 por ciento.

“La caída que registramos en las ventas significa un retroceso muy importante porque de por sí en México el condón se usa muy poco”, indicó Vera.

De acuerdo con una encuesta realizada por Prudence, de agosto pasado a enero de este año, 50.2 por ciento de las personas dijeron haber tenido relaciones sexuales una vez a la semana, mientras que 30.2 por ciento indicó haber tenido sexo dos o tres veces por semana y 2.4 por ciento afirmó haberlo hecho diariamente.

Antonio Pascual, presidente de Anafarmex, dijo que si bien durante la primera etapa de la pandemia hubo una merma de la actividad sexual, en la nueva normalidad la han retomado.

Por Laura Quintero

dza