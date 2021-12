Finanzas personales: Planea bien tus gastos navideños

La navidad es una fecha llena de celebraciones y festejos que implican gastos; la mayoría de las veces desembolsamos más de lo que tenemos y en enero pagamos las consecuencias, para que esto no te pase toma estos consejos y administra bien tus finanzas.

Lo primero que debes hacer es estar consciente de tus posibilidades de gasto. En esta fecha muchas personas quieren viajar, hacer regalos, decorar el hogar, comprar ropa para la celebración, etcétera, por eso debes saber con cuánto dinero cuentas y para qué te alcanza.

Una vez que has hecho un presupuesto no debes dejar fuera una parte que se debe quedar intacta, pues no es nada recomendable quedarse en ceros, procura ahorrar un poco.

Según una encuesta de Kantar, consultora de consumo y mercado, este año hay un incremento de 600 pesos en el presupuesto para los regalos frente al año pasado, pues este 2021, los mexicanos planean gastar cuatro mil 900 pesos, monto que piensan repartir, en promedio, en 8 regalos, dos más que 2020.

En este sentido, una de las cosas más recomendables es que las compras y regalos de Navidad los realices durante el año y no exactamente un par de semanas antes, pues al menos, en los meses previos puedes aprovechar las temporadas de descuento y no dejarlo todo a la mera hora.

“Cuando vayas a comprar los regalos trata de no llevar tu tarjeta de crédito para evitar usarla en compras que no habías contemplado y termines gastando más de lo que habías presupuestado”, comentó Sofía González, jefa de negocios de Creditas México.

No olvides que en estas fechas muchas tiendas lanzan promociones y ofertas de descuento, aprovéchalas.

De acuerdo con la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) las fiestas decembrinas son para compartir, pero debes tener siempre en mente tus objetivos y evitar caer en conductas impulsivas de las que puedes arrepentirte.

