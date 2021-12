Planes de inclusión y educación financiera se quedan en letra muerta: Amafore

México, como país, ha dejado de hacer mucho en la parte de políticas públicas para impulsar la inclusión financiera, aseveró Bernardo González Rosas, presidente de la Amafore.

Comentó que las últimas cosas que se hicieron en materia de inclusión financiera fue la Ley Fintech, con la idea de tener más competencia, más proveedores e incluir más personas al sistema financiero.

O sea, “hay planes, hay proyectos, el Plan Nacional de Inclusión Financiera, el Plan Nacional de Educación Financiera (a mí todo hacer los dos, ya hay nuevos) pero la verdad es que se quedan en letra muertes”, dijo el ex presidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.

Ello, consideró, porque no hay una verdadera coordinación, ya que “entre todas las prioridades que tiene el gobierno, el sistema financiero, aunque no lo crean, no es el más relevante, y entonces se quedan cortas las políticas públicas”.

Durante su participación en la presentación del estudio “El camino a la tranquilidad financiera”, organizado por BIVA, el ex funcionario refirió que el eje que a veces se puede engarzar al sector privado, al público, a la academia no se concreta y hay mucho que hacer ahí.

Respecto del lado del sector privado, Bernardo González comentó que también están más centrados en los ingresos, tener utilidades. Difícilmente buscan bajar a otros niveles de la población que no generan rentabilidad.

A decir del ex Titular de Banca y Ahorro de la Secretaría de Hacienda, las Fintech y los bancos les están haciendo la “chamba” al gobierno sobre cuáles son los segmentos de clientes, sus necesidades y qué es lo que hay que ofrecerles.

