Industria Automotriz: Urge planear acciones para autos eléctricos

México debe considerar acciones para encaminar la ruta hacia los autos eléctricos, ante los incentivos que el gobierno de Estados Unidos quiere aplicar a los compradores de estos vehículos en ese país y que le darían ventaja en la atracción de inversión por parte de los fabricantes de la industria automotriz, dijo Jorge Vallejo, presidente y director general de la empresa Mitsubishi Motors de México.

En entrevista con El Heraldo de México, el directivo expuso que el país ya presenta un desfase frente a las acciones que otras naciones y regiones ejecutan para el desarrollo de este sector.

“Algo tenemos que hacer en México para que no tengamos un impacto, en este momento ni en otro, sino realmente, para que la industria automotriz se siga fortaleciendo, creyendo, sigan llegando las inversiones tanto para vehículos eléctricos como nuevas tecnologías y se convierta también en un centro de producción de unidades eléctricas, como lo ha hecho en combustión, al ser uno de los primeros productores y exportadores a nivel mundial”, señaló el representante de la marca japonesa en el país.

El gobierno de Estados Unidos encabezado por Joe Biden propuso dar incentivos a los ciudadanos que compren autos eléctricos de siete mil 500 a 12 mil 500 dólares.

El monto máximo se entrega, en caso de que su Congreso lo apruebe, si el vehículos es ensamblado en una planta sindicalizada de ese país.

Ante esta posición, el gobierno mexicano amagó con imponer represalias comerciales, iniciar un panel de resolución de controversias y escalar el asunto a la Organización Mundial del Comercio.

¿Cómo ves esta situación?

Es un tema álgido, es una decisión de gobierno. Pues en algún momento dado no iría en el espíritu del acuerdo comercial que es fortalecer la región más que sólo privilegiar a un país. El camino legal seguirá en ese rumbo, pero ¿qué más podemos hacer? Es cuando debemos empezar a trabajar para generar mejores ofertas para proveeduría local, apoyo en capacitación, entrenamiento, en desarrollo, gestión de inversión tecnológica y políticas públicas, entre otras acciones.

¿Qué diagnóstico tienes?

La fabricación y comercialización de autos eléctricos es una estrategia que no obedece a un cambio generacional ni es una novedad. Se trata de compromisos del gobierno y de las marcas para transitar hacia las energías limpias. México está desfasado totalmente en la implementación. Ya van varios años en los que tratamos de introducir estas tecnologías y hay un desfase, para la adopción a mayor escala y volumen de vehículos con estas propiedades.

¿Qué hace falta?

Primero infraestructura, corredores eléctricos, y además es un gran modelo de negocio que no hay que dejar desatendido. Se requieren incentivos para esta nueva modalidad de negocio, centros de carga y adopción de estos programas. No me refiero sólo a los apoyos económicos, sino a incentivos fiscales, administrativos, estacionamientos privilegiados para centros de carga, placas verdes, mejor tarifa de accesos, en carreteras de peaje, cuotas preferenciales, corredores eléctricos entre estados. No se necesita encontrar el hilo negro, simplemente seguir lo que han hecho otros países.

¿Fabricarán en México?

Son las intenciones, seguir creciendo, ahora por la situación de semiconductores se limita la decisión. Será analizado en los siguientes años. En lo que ya estamos trabajando es en localizar proveedores. México, al contar con una proveeduría siendo una de las más importantes a nivel global, ya estamos en el camino correcto para poder convertir al país en un hub exportador, principalmente para América Latina, y después ver otros caminos.

