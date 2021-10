Cofepris afirma que militares en las instalaciones es por seguridad

La presencia de militares en las instalaciones de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) fue para reforzar la seguridad de la institución, informó el organismo.

“Al ser una institución de Seguridad Nacional, el operativo de Marina se encuentra reforzando la seguridad física de Cofepris en absoluta coordinación con la Secretaría de Salud y nuestro equipo de seguridad”, indicó en una postura compartida a El Heraldo de México.

En redes sociales se difundieron imágenes de elementos castrenses en las inmediaciones de la dependencia, tanto en el exterior como al interior de sus oficinas.

Versiones no confirmadas apuntan a que se habría tratado de un operativo para detener a funcionarios de alto nivel, no obstante la Cofepris añadió que no había razón específica para la realización de un operativo y que cualquier anuncio sobre el personal se va a realizar a través de sus canales oficiales de comunicación.

