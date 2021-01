IMSS: ¿Pensionados deben pagar impuestos por lo que reciben?

Si tienes algún familiar que ya se retiró del trabajo y recibe su pensión por medio del IMSS, seguro te has preguntado si los pensionados pagan impuestos.

Esta es una duda válida, ya que tarde o temprano millones de personas pasarán a la tercera edad.

Hay que señalar que todos los trabajadores registrados ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), están obligados a cumplir con las obligaciones establecidas en el Código Fiscal de la Federación (CFF).

Por tal motivo te contamos cuál es la condición de los pensionados en cuanto al pago de impuestos.

¿Los pensionados deben pagar impuestos?

De acuerdo con el Artículo 93 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, no se pagarán el impuesto sobre la renta por la obtención de ciertos ingresos, las jubilaciones, pensiones, haberes de retiro, así como las pensiones vitalicias u otras formas de retiro, siempre y cuando el monto diario no exceda de 15 veces el salario mínimo general del área geográfica del contribuyente

“Para aplicar la exención sobre los conceptos a que se refiere la fracción anterior, se deberá considerar la totalidad de las pensiones y de los haberes de retiro pagados al trabajador a que se refiere la misma, independientemente de quien los pague. Sobre el excedente se deberá efectuar la retención en los términos que al efecto establezca el Reglamento de esta Ley”, se puede leer en la fracción V del Artículo 93

Esto quiere decir que si eres un pensionado no tendrás que pagar impuestos o no le generarán retención mensual siempre y cuando la suma total de los ingresos mensuales no exceda de quince salarios mínimos generales del área geográfica donde radicas.

