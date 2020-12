Va reforma para anular outsourcing en Gobierno

El gobierno de la Cuarta Transformación va a presentar una reforma para eliminar la subcontratación laboral en el sector público, adelantó Carlos Romero Aranda, procurador fiscal de la federación.

“La buena persona por su casa empieza. Y aquí tenemos que empezar por el gobierno. Se está preparando una reforma para prohibir el outsourcing dentro de la administración pública”, expresó en entrevista con El Heraldo de México.

¿Cómo vendría esa reforma?

Se prohíbe la subcontratación. Y los que estén en esos outsourcing y haciendo actividades esenciales, van a tener que regularizarse y pasar a las estructuras del gobierno, como se hizo con los médicos. Van a darse plazas y prestaciones a las que tienen derecho.

¿Las personas no se deben preocupar?

Se hará una revisión seguramente de cuáles sí son necesarios y sobre esas se regularizarán. Romero Aranda, quien apoya a Pumas, dijo que la reforma que realiza la Secretaría del Trabajo puede presentarse antes de que finalice el año.

EVASIÓN DE 200 MMDP

El funcionario que gusta de la opera recibió a este periódico, en sus oficinas al sur de la Ciudad de México, donde aseguró que son cinco millones de trabajadores en outsourcing.

¿De cuánto estamos hablando de evasión y de elusión?

Los cálculos que tiene de facturas que presentó el SAT son 500 mil millones de pesos, yo le calculo a grosso modo que son 200 mil millones de pesos vía outsourcing.

El procurador fiscal puntualizó que el cambio en la subcontratación laboral es “una reforma estructural en materia fiscal y laboral, porque le estás dando un vuelco al timón”.

Desde su perspectiva, es una Reforma que va a beneficiar a las personas, a su pensión y a las finanzas públicas de México, en donde se pone orden “a una figura que se perdió, desprestigio y corrompió”.

Detalló un caso: un grupo de subcontratación ilegal que tienen registrado, el cual tenía 300 empresas para eludir el pago del fisco.

“Yo te pregunto, el que tuviera 300 empresas en un mismo domicilio, accionistas cruzados entre sí, únicamente para no pagar impuestos, ¿no era un abuso?”, cuestionó.

Romero Aranda es enfático: si se revisa quiénes son los dueños de esos outsourcing, se puede dar cuenta que son personas que se hicieron millonarios de la noche a la mañana, a costa del fisco y de los trabajadores, destacó.

¿Qué están haciendo con ese grupo que ya encontraron?

No puedo hablar de denuncias en particular. A mí me rige el principio de secrecía en las investigaciones, el de presunción de inocencia y el secreto fiscal. Yo no puedo hablar de ninguna investigación que tengo en curso. Lo que sí puedo decir es que estamos llevando a cabo investigaciones para tratar de desactivar a estas bandas criminales. Y que tenemos varias de distinta índole.

¿Era un modus operandi?

Claro que era un modus operandi. Para mí, cae en los supuestos de delincuencia organizada, tres o más personas que en forma permanente y reiterada llevan a cabo actividades ilícitas para defraudar al fisco federal.

¿Tiene algún mensaje esta ley, va contra alguien en especial?

Si fuera contra alguien en especial sería la ley más inconstitucional que puede haber. El primer principio de una ley es que tiene que ser general, abstracta e impersonal. Esta ley lo que busca es eliminar la subcontratación, es beneficiar a los trabajadores y al fisco federal ¿Qué mensaje mandamos?, por un lado, corrijan su situación fiscal, se acabó la fiesta para el outsourcing y segundo, lo que queremos es inhibir estas prácticas.

Hay una columna de Salvador García donde decía que iban contra el rey del outsourcing

Yo no le puedo afirmar ni negar, porque no puedo hablar de investigaciones en curso, respeto el principio de presunción de defensa, el debido proceso legal y el secreto fiscal. No sé de dónde habrán obtenido esa información. Le puedo decir que sí traemos algunos casos donde estamos trabajando sobre diversos grupos.

PTU Y SEIS MESES

El abogado de la Secretaría de Hacienda dijo que en el caso del PTU, los patrones no deben eludir ese pago, porque es algo justo y que les permite ser competitivos.

“Debe haber un equilibrio entre trabajadores y patrones, para que no sea una carga”, puntualizó.

Agregó que el llamado insourcing se creó para no pagar el PTU a los trabajadores.

Posteriormente, fueron remitidos a esquemas donde se constituían empresas fantasma, en las cuales no existía una estructura, ya que eran compañías de papel, “con domicilios fiscales en covachas o lugares que nada tenían que ver y por ahí pasaba mucho dinero”.

Cuestionado sobre la petición de empresarios para que la reforma no inicie el 1 de enero, sino seis meses después, el procurador fiscal destacó que el Presidente pidió que se analizara, por lo que se puede revisar.

Sin embargo, puntualizó que trasladar una empresa de outsourcing a una compañía establecida legalmente no es muy complicado.

“En mi opinión, no es un tema que implique un gran cambio. Nóminas enteras se pueden pasar de un día a otro, cuando al menos en la parte administrativa”, aseveró.

En cuanto a las deducciones, dijo, esas quedan igual, porque en los primeros tres años, no se mueve la estructura de los impuestos.

