Inflación se ubica en 3.22 por ciento en primera quincena de diciembre

El Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC), que mide la inflación, se ubicó en 3.22 por ciento durante la primera quincena de diciembre, este es su menor crecimiento en seis meses.

De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) los precios de los servicios se ubicaron en 0.24 por ciento, mientras que el alza en los precios de las mercancías fue de 0.77 por ciento, su nivel más alto desde la primera quincena de enero, cuando se ubicó en 0.69 por ciento.

“La holgura económica generada por la enorme caída de la economía aún no se manifiesta del todo en los precios, por lo que hasta que la inflación subyacente no muestre un descenso sostenido, la inflación será vulnerable a los rebotes del componente no subyacente”, comentó Marcos Arias, analista de Monex.

El Inegi reportó que la balanza no subyacente, que contabiliza los productos que presentan una alta volatilidad en sus precios, como lo son los productos agrícolas o los combustibles, se ubicó en 1.45 por ciento a tasa anual.

El índice de precios de la canasta de consumo mínimo, esta registró un alza de 0.43 por ciento quincenal y de 3.5 por ciento anual.

En comparación con la quincena anterior, el incremento generalizado en los precios fue de 0.34 por ciento.

Los productos que más aumentaron de precio y que tuvieron una mayor incidencia en la inflación durante la primera quincena de septiembre fueron los de servicios turísticos en paquete (9.72 por ciento); vestidos, faldas y pantalones para niñas (6.61 por ciento); televisores (4.81 por ciento) y pantalones para hombre (4.05 por ciento).

