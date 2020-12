En 2021, 35% de avance en Tren Maya

El próximo año, el Tren Maya debe tener un avance de entre 30 y 35 por ciento, aseguró Rogelio Jiménez Pons, director general del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur).

Precisó que el ejército va a tomar el control de los tramos 6 y 7 de dicho proyecto, el cual está cerca de iniciar en sus trabajos preliminares.

En entrevista con El Heraldo de México, expuso que los trabajos más importantes de esos tramos, donde actualmente no hay vía y se va a construir sobre derechos de paso de carreteras y líneas de transmisión, van a comenzar a mediados de 2021.

“Eso es del Ejército. Nosotros sólo generamos los proyectos generales 6 y 7. Es control del ejército, no nuestro, ahora se está entregando”, consideró en la plática.

¿Qué avance se tiene hasta ahora?

Hemos avanzado poco, dos huracanes, tres tormentas tropicales, el COVID-19. Este año nos ha atrasado, pero se tiene que recuperar. Ahora ya están trabajando a dobles turnos, llevamos dos semanas.

¿Qué avance habrá en 2021?

Es una obra tan repetitiva, lineal, vamos a aumentar frentes de trabajo desde febrero y el avance se recuperará. En 2021, debemos de tener un avance de entre 30 y 35 por ciento.

En Santa Lucía, el ejército tomó la obra y se reservó información, ¿puede suceder?

Desconozco, pero puede ser que en Santa Lucía así se hizo para avanzar sin problema. Lo hacen más con ese objetivo de evitar tramitologías.

Hay amparos y suspensiones definitivas sobre el Tren Maya, ¿Los detienen?

Vamos a alegar esas resoluciones, que aunque son definitivas realmente no lo son. Vamos a levantar esas suspensiones. Ahí los jueces deben ponerse más listos y no sacar esas resoluciones porque admite a un grupo de 30 personas, que aunque están en su derecho, es un grupo minoritario, que no apoya la construcción. Es un tema político.

¿Material rodante de más costo?

Sí, son mejoras en el proyecto, son trenes duales que pueden ser propulsados por electricidad y diésel, con menor costo de operación y mantenimiento, pero la inversión inicial es más alta. El tramo con doble vía será más grande de lo esperado. Antes se contemplaba que fuera sólo de Cancún a Tulum, pero hemos visto que hay mayor demanda y que funcionará con doble vía de Mérida a Cancún, luego a Tulum y también a Chetumal.