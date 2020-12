Finanzas Personales: ¿Cuánto debo gastar en las fiestas de fin de año? | Podcast

Se acercan las fiestas de fin de año, los regalos de Navidad, Año Nuevo y la cuesta de enero; para la mayoría de las familias mexicanas puede ser el periodo más difícil por los múltiples gastos; pero los expertos en finanzas personales te dan una serie de recomendaciones para que no te quedes sin ahorros.

Lo que debemos aceptar es que en estas fechas traen gastos adicionales, en donde si no contamos con una planeación, el sentimentalismo nos puede ganar y hacer compras que nos dejen sin ahorros o fuera de balance.

La primera recomendación es que hagas una evaluación de cómo cerraste tus finanzas el año pasado; cómo se ha comportado este 2020; esta reflexión representa una oportunidad para hacer un alto en el camino y hacer un recuento de lo que deseas hacer y lo que se quedó pendiente.

En México quebraron poco más de un millón de negocios o microempresas por la pandemia, en tres meses se perdieron un millón de empleos lo que muestra una cruda realidad y muchas familias del país están haciendo ajustes en su presupuesto.

Si aún cuentas con un empleo y vas a recibir tu aguinaldo, utiliza este extra para reducir deuda, sobre todo aquellas que te cobran más intereses y que pueden salirse de control.

Según cifras de la firma Kantar México, empresa de investigación dedicada al análisis de mercados, los hogares mexicanos gastan más en diciembre que el resto del año. En la temporada decembrina de 2019, las familias desembolsaron de entre tres mil 500 y seis mil 500 pesos solo para la celebración de Navidad y Año Nuevo; por lo que este año el gasto será similar.

La firma asegura que las personas suelen destinar sus recursos a gastos como:

Cenas navideñas (que ocupa 66% del gasto)

Viajes para visitar a la familia

Obsequios

Ropa y calzado

¿Cómo evitar gastos en esta época?

Instituciones como BBVA y consultoras como KonDinero te sugieren que acabes el año con dinero y no termines esperando a gritos la quincena de enero, para ello te dan las siguientes sugerencias:

ELABORA UN PRESUPUESTO: Si no alcanzaste las promociones que te ofrecieron el Black Friday o el Buen Fin no realices compras de pánico; verifica si algunos almacenes te dan aún buenos precios y si no mejor no gastes e n regalos.

En este presupuesto, separa tus gastos fijos, pago de comidas, transporte, deuda y el 30% de tu ingreso mensual para el gasto para cenas de Navidad Año Nuevo.

SI VAS A SALIR DE VIAJE: Revisa tu destino, paga por anticipado y verifica si podrás visitar todos los sitios de interés, pues con la pandemia corres el riesgo de que no sea el viaje más apropiado y gastes de más.

CONOCE TUS POSIBILIDADES DE GASTO: Los gastos no son sólo regalos, incluye comidas, envolturas, gastos de transporte, decoración del hogar; por lo que elaborar un presupuesto es clave.

NO COMPRES ENOJADO O TRISTE, en cualquiera de estas dos situaciones siempre serás capaz de comprar más de lo puedes y quieres.

NO COMPRES COSAS QUE PUEDES OBTENER GRATIS. Por ejemplo, libros o llamadas de larga distancia. Para libros ir a una biblioteca puede ser un buen plan o hay muchos ebooks disponibles en internet. Skype puede comunicarte con tus seres queridos gratis.

¡Quédate en casa! Eso ayuda a tu economía

Si realizas alguna reunión con familiares, puedes organizarlo de manera tal que cada invitado lleve algo para compartir como una ensalada, un postre o alguna opción de plato principal. Las bebidas fuertes también pueden encajar en esta lista.

PLANIFICA EL MENÚ:

Compara precios y haz compras con anticipación de lo que se vaya a requerir

TARJETAS DE CRÉDITO:

Utiliza la tarjeta de crédito de manera mesurada, Identifica la tasa de interés sobre la cual se está generando el cobro, ya que si es muy alta se te puede salir de las manos.

Algunos tips adicionales para que evites endeudarte en esta época son:

No gastes en adornos y decoración de tu casa que no van a durar más de un mes, sé moderado.

Compra con anticipación los insumos para tus cenas, de Navidad y Año Nuevo, así no te sorprenderá el alza de precios que se vive en estos alimentos.

Regala al círculo más cercano de tu familia para que evites gastos desmesurados.