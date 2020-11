Pymes dejan los negocios

El alto costo de las rentas y la caída en ventas, han hecho que muchos negocios abandonen sus locales y opten por comercializar por algún canal digital.

Esther Vargas vende antojitos, pero desde que llegó la pandemia, sus ventas cayeron 50 por ciento, por lo que decidió cerrar su negocio físico y continuar vendiendo a través de Facebook y WhatsApp.

“Tengo cinco años vendiendo, 80 por ciento de mis ventas son de clientes fijos, a todos les avisé que iba a cerrar pero que iba a vender a domicilio y así he continuado en los últimos dos meses, los ingresos siguen bajos, pero al menos ya no me preocupo por pagar la renta”, comentó.

Local físico

De acuerdo con la consultoría inmobiliaria 4S Real Estate, cerca de 20 por ciento de los comerciantes que tenían un local físico antes de la pandemia van a cerrar definitivamente o van a optar sólo por el canal digital, además de que actualmente en la Ciudad de México hay poco más de cinco mil locales desocupados.

Pablo Fonseca, director de operaciones de Nomad Living, indicó que el sector comercial ha sido uno de los más afectados, por lo que, cerca de 50 por ciento de los clientes de retail han solicitado algún tipo de ayuda en la renta.

A pesar de la reactivación económica, las ventas de la mayoría de los comercios siguen registrando 30 por ciento de caídas, comparadas con el año anterior.

Cierre de negocios

Cuauhtémoc Rivera, presidente de la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes (Anpec), destacó que para la mayoría de los pequeños comerciantes, las bajas ventas, el pago de renta y luz son los factores que más pesan en el cierre de estos negocios.

"Muchos pequeños negocios están optando por vender a través de WhatsApp porque no tiene un costo, y utilizar aplicaciones como Uber y Didi sale muy caro", indicó Rivera.

La Coparmex de la Ciudad de México estimó que hasta el momento han cerrado poco más de 30 mil negocios y al cierre de 2020 el saldo va a ser de 35 mil.

Por Laura Quintero