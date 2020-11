Estas son las principales DIFERENCIAS entre una tarjeta de crédito y débito

La mayoría de nosotros usamos tarjetas de débito para el trabajo, ahí donde nos depositan nuestro pago de nómina cada quince días o cualquiera que sea el método de pago por nuestros servicios. Otros, en cambio, o aunado a esto, tienen tarjetas de crédito. Sin embargo, pocas veces nos preguntamos si existen o no diferencias.

La verdad es que sí. Existen y son muy claras. Es por eso que un especialista de finanzas explicó cuáles son las diferencias entre ellas, y más nos vale tomar nota, si no queremos meternos en más problemas o deudas de los que ya de por sí tenemos.

Tarjetas de crédito

Alfonso Macerlo, es un experto en el tema, aseguró que cuando se cuenta con una tarjeta de crédito, es más bien un capital que pertenece al banco, de manera que si lo utilizas, deberás pagarlo con todo y los intereses que cualquier operación te genere. Sin embargo, también tiene algunas ventajas, como las promociones que ofrecen algunos comercios, como:

Compra de boletos para conciertos o esperadas obras de teatro, durante la preventa de algunos bancos Noticias Relacionadas Finanzas Personales: Tips de ahorro efectivo para empezar desde los 20 años Finanzas Personales: No caigas en compras desmedidas por el Buen FIN | Podcast

Pago a meses sin intereses de algunos productos en centros comerciales.

Compras por internet

Tarjetas de débito

En el caso de las tarjetas de débito, el capital que utilizas no es de nadie más que tuyo, por lo que su uso, no te generará deudas con el banco ni tendrás que pagarle a nadie por usar el plástico. Sin embargo, a pesar de que se encuentren un poco más limitadas para promociones, que las tarjetas de crédito, la ventaja es que tú decides cuándo usarla y cuándo ponerte al corriente con el saldo que necesitas, si es que estás ahorrando.

Actualmente, ya hay muchos establecimientos que abrieron su corazón y aceptan también tarjetas de débito a la hora de pagar tus compras o por internet, o de manera física, pero hay otros lugares, como las preventas, donde no puedes participar. No te entristezcas, que no habrá conciertos en un buen rato.