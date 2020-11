Reservas récord en Pemex

Este año, Petróleos Mexicanos (Pemex) logró un récord en incorporación de Reservas Petroleras, al sumar mil 927 millones de barriles de crudo, un nivel no visto desde 2007.

Según datos de la petrolera, en 2020 las Reservas Probadas, Probables y Posibles (3P) acumularon un alza de 65 por ciento frente a 2018, último año de la pasada administración, en donde se contabilizaron mil 170 millones de barriles de petróleo crudo equivalente.

Ello se debió a una mayor actividad en pozos, pues la petrolera contabilizó 42 áreas que aportaron reservas, la mayor cantidad desde 2009, cuando se obtuvieron reservas de 75 pozos.

La petrolera contabilizó 42 áreas que aportaron reservas, Infografía: Especial

​​

“De 2007 a 2018, se promediaron alrededor de mil 200 millones de barriles. Nosotros, el año pasado, en éste y la expectativa para 2021, traemos un presupuesto de mil 814 millones de barriles incorporados a nuestra reserva”, ha comentado Octavio Romero, director general de la compañía.

“Esto es muy importante porque una empresa petrolera que no cuida y que no incrementa sus reservas no tiene futuro. Hemos trabajado, en ese sentido, como una prioridad para Pemex y para el país”, abundó.

Además, la firma consolidó una tasa de éxito comercial en sus campos petroleros de 34 por ciento, lo que la posiciona como la empresa con el mejor resultado en comparación con otras como Petrobras, Shell, Equinor, Total, Chevron, BP, Eni y ExxonMobil.

Las asignadas a Pemex fueron cinco mil 961 millones de barriles de crudo. Gráfico: Especial

Paola Tenorio Adame, secretaria de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, dijo que al 1 de enero de 2020, del total de reservas, las asignadas a Pemex fueron cinco mil 961 millones de barriles de crudo y seis mil 352 millones de pies cúbicos de gas seco.

“Al fin Pemex está renaciendo, las mejores expectativas en el desempeño en 2021 están basadas en acciones estratégicas y congruentes con su plan de negocios”, añadió.

Por Adrián Arias