AFORE: ¿Cómo consultar la ganancia que me dejó en octubre?

En el Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR) las Administradoras de Fondos para el Retiro (Afore) son las únicas instancias autorizadas para emitir estados de cuenta dirigidas a los trabajadores, así como constancias de saldo o detalles de movimientos de las cuentas de ahorro para el retiro de los trabajadores.

De manera cuatrimestral, es decir tres veces por año, las Afore tienen la obligación de enviar el estado de cuenta a los trabajadores; ahí e trabador podrá encontrar la cantidad de ahorro que tiene en su cuenta individual, sus datos personales, un resumen general, una tabla comparativa de afores, datos de las subcuentas de Afore, datos de las aportaciones del último periodo y bono de pensión.

El estado de la cuenta cuatrimestral

El trabajador también puede solicitar su estado de cuenta desde la aplicación AforeMóvil. FOTO: Cuartoscuro

Las Afore tienen por ley la obligación de enviar el estado de cuenta personal al trabajador al menos 3 veces al año hasta el domicilio que haya proporcionado. Este envío se realiza durante los meses de enero, mayo y septiembre.

En caso de que la Afore que administra la cuenta no está enviando esta información, es probable que no cuente con el domicilio actualizado, por lo que se tendrá que verificar directamente con la Afore el motivo por el cual no llega el estado de cuenta.

Para actualizar el domicilio o revisar alguna información sobre la Afore que te corresponda, puedes dar click en este enlace, en el cual encontrarás todos los teléfonos y páginas de las Afore.

Otros servicios de la Afore

Los estados de cuenta también pueden llegar mediante el correo electrónico proporcionado a Afore o bien se pueden revisar directamente desde la aplicación de tu Afore. Además, independientemente de que el estado de cuenta sea enviado al domicilio proporcionado, el trabajador podrá solicitar a su Afore en cualquier momento un estado de cuenta adicional, una constancia de saldos o un detalle de movimientos.

Una vez solicitado alguno de estos trámites, la Afore tiene la obligación de entregarlo en 5 días hábiles, contando a partir del día en que se solicite; ya sea en los módulos, sucursales, el domicilio o el correo electrónico que el trabajador haya registrado; también mediante la página de internet de la Afore.

No hay que olvidar que el trabajador también puede solicitar su estado de cuenta desde la aplicación AforeMóvil, la cual puede descargar de manera rápida y sin algún costo, esto con el objetivo de mantenerse conectado con su Afore y tener a la mano toda la información disponible en su cuenta de ahorro para el retiro.