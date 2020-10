¿Eres de los que no dura ni un año en el trabajo? Esto opinan de ti los reclutadores

En momentos en que encontrar un buen empleo es indispensable para millones de personas, hay factores que quizá a veces pasamos por alto a la hora de enviar nuestro curriculum y asistir a una entrevista de trabajo, pero que el reclutador tendrá presente y se convertirá en un facto clave para decidir si el aspirante es contratado o no.

Tres factores son prioridad para el reclutador a la hora de revisar y analizar un curriculum; los conocimientos, la experiencia laboral y la rotación laboral que ha tenido el trabajador. Este último factor es clave para los reclutadores ya que de esta manera analizan su estabilidad.

Este punto le permitirá al reclutador determinar si el aspirante se adaptará a las reglas, ala cultura organizacional, a las curvas de aprendizaje y sobre todo evaluará si para la empresa valdrá la pena el tiempo y los recursos que invierta en su desarrollo profesional.

Tipos de vacantes

En cuanto a nivel operativo, las empresas buscan que sus colaboradores permanezcan entre tres y cinco años.

En el mercado laboral existen vacantes permanentes o temporales, en éstas últimas se suele trabajar sobre proyectos, por lo que optan por elegir perfiles que laboran por temporalidad y trabajan con base en objetivos precisos. En el resto de las vacantes se elige a a personas que no hayan permanecido al menos 12 meses en su centro de trabajo; el objetivo es claro: que el candidato se desarrolle al interior de la empresa al menos durante los siguientes cinco años.

Pese a los cambios que existen actualmente en el plano laboral, aún hoy es un factor determinante si un candidato permanece pocos meses en un empleo, se le sigue considerando inestable, de poco arraigo e incluso se suele llegar a pensar que la persona es el problema. Para los reclutadores una permanencia de seis meses hace sonar sus alarmas, y si el tiempo de permanencia en su empleo anterior fue de menos tiempo, ni siquiera se suele considerar su currículum.

Estabilidad de la productividad

En cuanto a nivel operativo, las empresas buscan que sus colaboradores permanezcan entre tres y cinco años, mientras que en un mando medio puede llegar hasta los 5 años. ¿Por qué? Para la empresa este tiempo significa la estabilidad de la productividad, se proyecta un plan de carrera y existe la retroalimentación.

También hay que tomar en cuenta que no es lo mismo una persona que permaneció diez años en un solo puesto de trabajo a otra que se mantuvo el mismo periodo pero con diferentes ascensos, en este caso el capital humano se incrementa y el trabajador se vuelve mas valioso.

De igual manera para un reclutador, una persona que ha permanecido 20 años en un solo lugar de trabajo, no habla de estabilidad si no de alguien que no corre riesgos, no innova, no se mueve y que como resultado resulta difícil que tenga a un equipo a su cargo.