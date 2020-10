Devolución de espectro radioeléctrico implica pérdida de 4.5 mil mdp para el Estado: IFT

Los altos costos del espectro radioeléctrico en México están obligando a las empresas a devolver las frecuencias al Estado, como el caso de Telefónica Movistar que retornó algunas de sus bandas, provocando una pérdida de 4 mil 500 millones de pesos para el erario, advirtió el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT).

“El espectro que está devolviendo Telefónica al Estado representa una merma en los ingresos del gobierno federal aproximadamente de 4 mil 500 millones de pesos a partir de 2022, ese es el tamaño del boquete sólo de lo que está devolviendo Telefónica, más lo que devolvió AT&T”, dijo Alejandro Navarrete, titular de la Unidad de Espectro Radioeléctrico del IFT.

Durante el seminario Paquete Económico 2021: Análisis de la Iniciativa de Reforma a la Ley Federal de Derechos con Relación al Uso del Espectro Radioeléctrico, el funcionario dijo que “si esta tendencia sigue, lejos de que haya mayor recaudación va a ser todo lo contrario, será menor”.

Genera descontento y afecta inversiones

Ello porque Hacienda propuso en la miscelánea fiscal un aumento en los montos que deberán pagar las empresas por el uso del espectro radioeléctrico, lo que ha generado el descontento de la industria y del propio regulador sectorial.

Navarrete advirtió que los altos costos del espectro pueden desincentivar la participación de más competidores en la industria y desincentivar las inversiones, lo que afectaría a los usuarios pues no habría más incentivos para que las empresas amplíen su cobertura.

“Si no hay un interés en las licitaciones por los altos valores del espectro, las obligaciones de cobertura que estamos pidiendo como parte de este proceso no van a tener efecto, lo que sin duda impedirá el crecimiento de la adopción de las telecomunicaciones en las zonas donde no hay conectividad”, añadió el experto del IFT.

Por: Adrián Arias

