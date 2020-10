Piden empresas de Internet modificar ley contra plataformas digitales

Un total de 16 organizaciones representantes de la industria digital mexicana y estadounidense, enviaron una carta a legisladores para pedir que se modifique la miscelánea fiscal aprobada por los Diputados que plantea impuestos para plataformas de comercio electrónico y su desconexión de internet, en caso de que no cumplan con las obligaciones fiscales.

La carta detalla que la propuesta fiscal que se discutirá en el Senado la próxima impone requisitos discriminatorios a las empresas de economía digital, pues se incluye una orden de bloqueo con la cual se suspendería la conexión a Internet a las entidades no residentes que prestan servicios a clientes mexicanos por causa del incumplimiento de las leyes fiscales de México.

La misiva está firmada por la Asociación de Internet MX, la Asociación Mexicana de Venta Online (AMVO), Cámara Nacional de la Industria Electrónica, de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información (Canieti), la Asociación Latinoamericana de Internet (ALAI), ACT | The App Association, la American Chamber of Commerce in Canada, la American Chamber of Commerce of Mexico, A.C., la Canadian Chamber of Commerce, entre otras.

Señalan que estas medidas van en contra de los compromisos comerciales de México dentro del T-MEC, y también va contra el artículo 145 de la Ley Federal de Telecomunicaciones de 2014, que prohíbe cualquier acción que intente bloquear o filtrar internet.

Añaden que el gobierno federal no ha justificado la necesidad de esta medida sobre todo cuando hay otros modelos que garantizan el cumplimiento de la ley fiscal sin perjudicar el interés económico de México.

Por: Adrián Arias