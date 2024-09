Jugadores a seguir en la temporada 2024 de la NFL

Amantes de los emparrillados, estamos a tan solo tres días de que termine la sequía de la mejor liga deportiva del mundo, ya que el próximo jueves se disputará el primer partido de la temporada 2024, en el cual el equipo de los Kansas City Chiefs recibirán a los Baltimore Ravens, por lo que tendremos la repetición de la final de la Conferencia Americana de la temporada pasada, y por supuesto que les estaremos trayendo un análisis previo del mismo, pero en esta ocasión le daremos un vistazo a algunos de los jugadores que la romperán esta temporada, así que comenzamos:

Caleb Williams (QB) Chicago Bears

Uno de los equipos que ha pasado con más pena que gloria durante los últimos años han sido los Chicago Bears, quienes desde la temporada 2020 no se han clasificado a Playoffs, sin embargo, este año la cosas podrían cambiar, ya que tienen todas sus esperanzas puestas en que el Quarterback novato Caleb Williams los lleve de nuevo a postemporada.

A Williams lo eligieron con la primera selección global del Draft de este año, ya que viene precedido por la fama de ser un jugador ganador, además de haber sido un pasador letalmente certero durante su paso por el fútbol americano colegial, lo cual es algo de lo que careció su predecesor Fields, quien durante su carrera profesional tiene un porcentaje de poco más del 60% de sus envíos completados.

Caleb Williams es el novato promesa de los Chicago Bears

Créditos: IG/ayeeecaleb

Durante los partidos de pretemporada Williams dio una pequeña muestra de todo su potencial, conectándose en múltiples ocasiones con sus receptores con pases de todo tipo, además de que demostró que, en caso de ser necesario, sabe utilizar muy bien las piernas para salir de la bolsa de protección y poder conseguir yardas por su propia cuenta, e incluso hasta anotaciones.

En muchísimas ocasiones hemos visto antes esta narrativa, en la que un equipo que lleva años sumido en la mediocridad deposita toda su confianza en un nuevo mariscal de campo, para buscar revertir dicha situación, y realmente son pocas las ocasiones en las que esto fructifica, ya que se necesita de una plantilla sólida para poder darle vuelta a la situación, y no depende únicamente de un solo jugador, por lo que en esta ocasión los Bears parece que están haciendo bien las cosas, ya que decidieron hacerse de varios refuerzos importantes, sobre todo a la ofensiva, donde contrataron al corredor D´Andre Swift, al veterano receptor Keenan Allen, además de que en la misma primera ronda de este Draft reclutaron también al receptor Rome Odunze, de quien se espera que en un futuro cercano llegue a ser la mejor arma de Caleb, puesto que actualmente ocupa DJ. Moore.

Williams tiene un gran futuro por delante, y a pesar de contar con muchos detractores que dicen que le falta madurez, este jugador hará una gran diferencia en su equipo, aunque no quiere decir que los llevará a los Playoffs inmediatamente, pero si serán contendientes dentro de su División, así que será muy interesante ver los partidos de los Bears a partir de ahora.

Anthony Richardson (QB) Indianapolis Colts

Anthony Richardson, quien el año pasado llegó a la NFL con la etiqueta de ser un jugador con mucho talento y potencial, pero quien aún se encontraba muy verde, solamente necesitó cinco jornadas para demostrar que podría llegar a ser uno de los mejores dentro de su posición, si es que las lesiones se lo permiten.

Durante los partidos en los que participó su contribución al ataque se hizo notar de inmediato, ya que demostró su gran talento, sobre todo corriendo con el balón, lo que lo llevó a anotar en cuatro ocasiones por la vía terrestre, aunque esto también tiene sus grandes desventajas, ya que al confiar tanto en sus piernas, es mucho más propenso a que lo golpeen y lo lesionen, lo cual ocurrió desde la primera semana, en la que sufrió un moretón en la rodilla, y en la segunda semana salió conmocionado, y finalmente en el quinto juego sufrió una lesión en el hombro, la cual lo dejó fuera por el resto de la temporada.

Anthony Richardson jugará su segunda temporada con los Colts Créditos: IG/anthonyrichardson

Actualmente Richardson ya se encuentre completamente recuperado del hombro, y durante esta pretemporada se mostró mucho más cauto al momento de tener el balón en sus manos, ya que evitó correr para no exponerse a sufrir nuevamente una lesión, y en lugar de eso decidió deshacerse más rápido del ovoide, buscando a sus principales receptores Michael Pittman y el novato Adonai Mitchell, con quien ha ido generando una muy buena química.

Algo que tendrá que buscar evitar esta temporada es el caer en la desesperación al sentir la presión de la defensiva contraria, porque al evitar correr, ahora se ha visto descuidado con sus pases, lo cual ya le costó una intercepción devuelta para anotación durante el último partido de la pretemporada, que fue en el único juego donde tuvo actividad.

Su otra arma, el receptor Josh Downs no ha podido entrenar desde el 7 de agosto debido a un esguince, por lo que se encuentra seriamente en duda su participación para el inicio de campaña.

Una pieza que será fundamental para el buen funcionamiento de la ofensiva es lo que pueda llegar a hacer el corredor Jonathan Taylor, quien será el principal encargado de quitarle un poco de presión a su mariscal de campo, así que será clave que Taylor inicie bien la campaña, ya que la temporada pasada inició muy lento debido a una disputa contractual que tuvo con su equipo, cosa que ya quedó en el pasado, por lo que en esta ocasión no habrá ninguna excusa que valga.

Marvin Harrison (WR) Arizona Cardinals

Para esta temporada los Cardinals dejaron ir al receptor Marquise “Hollywood” Brown, quien había sido el objetivo favorito de Kyler Murray durante los últimos años, y para reemplazarlo, durante el Draft de este año la directiva del equipo decidió reclutar al novato receptor Marvin Harrison Jr., de quien se esperan grandes cosas, ya que en el fútbol americano colegial fue un jugador fuera de serie.

Algo que se ha alabado de este novato ha sido la forma en la que corre sus rutas, haciéndolo ver muy sencillo, pero realmente es todo un arte el poder correr de tal forma las rutas asignadas, aprovechando la ligereza que tiene en los pies, con lo que pareciera que en ocasiones se encontrara flotando dentro del terreno de juego.

Marvin Harrison Jr brilló en el colegial pero ahora deberá mostrar su talento en la NFL Créditos: IG/marvinharrisonjr

Marvin Harrison Jr. tratará de emular lo hecho por su padre, el gran receptor Marvin Harrison, quien durante la mayor parte de su carrera fue el objetivo favorito de Peyton Manning, debido a su gran velocidad e inteligencia al momento de ir por el balón, con lo cual dejaba a sus rivales completamente parados mientras observaban cómo se llevaba el balón a las diagonales.

Para Kyler Murray esta temporada será muy importante, ya que el año pasado, debido a una lesión, solamente tuvo participación en ocho encuentros, pero ahorita se encuentra sano y listo para llevar a la ofensiva de los Cardinals a un nuevo nivel, pero para eso necesitará echar mano de sus mejores armas por aire, que son el propio Harrison y Trey McBride, así como el corredor James Conner, quien compartirá algunos acarreos con el novato Trey Benson.

Un dato curioso de Harrison Jr. es que actualmente el jersey de los Arizona Cardinals con su nombre impreso no se encuentra disponible en ninguna tienda oficial en el mundo, ya que el jugador se encuentra en una disputa por incumplimiento de contrato con uno de los principales proveedores de artículos deportivos de la NFL, por lo que mientras no lleguen a un acuerdo o no se resuelva dicho juicio, no tienen permitido lucrar con su imagen.

Drake London (WR) Atlanta Falcons

Durante el Draft del 2022 los Atlanta Falcons, con la octava selección global, eligieron a este joven receptor, a quien vieron como el sucesor de Julio Jones y Roddy White, sin embargo, las cosas no han salido de la manera que esperaban.

La temporada pasada London se quedó cerca de llegar a las 1,000 yardas, pero únicamente tuvo dos anotaciones, aunque no todo fue culpa suya, ya que su entonces mariscal de campo Desmond Ridder tuvo una temporada para el olvido, por lo que podemos asumir que gran culpa de que no haya podido terminar de despegar la carrera de este receptor en mucho se debe al bajo desempeño de los Quarterbacks con los que ha jugado (Marcus Mariota, Desmond Ridder y Taylor Heinicke), pero todo eso está por cambiar, ya que los Falcons hicieron un gran desembolso para traer a Kirk Cousins, a quien firmaron por los próximos cuatro años.

Drake London brillará con los Atlanta Falcons Créditos: IG/drakelondon_

De todo el mundo es sabido que Cousins es un Quarterback que sabe aprovechar y sacar lo mejor de sus receptores, como lo demostró recientemente con los Minnesota Vikings, en donde ayudó a catapultar al estrellato a Justin Jefferson y a Jordan Addison, por lo que London tendrá la oportunidad de demostrar esta temporada que se encuentra listo para ascender a la élite de los receptores de la NFL, la cual por cierto últimamente ha sido bastante bien remunerada, ya que a este selecto grupo de jugadores les están comenzando a pagar más de 30 millones de dólares anuales, así que London tiene una motivación más para despuntar este año y así poder buscar un nuevo contrato en un futuro próximo.

La ofensiva de los Atlanta Falcons tiene mucho potencial para esta temporada, ya que cuenta con grandes jugadores, como son el corredor Bijan Robinson, los receptores Darnell Mooney y el anteriormente mencionado Drake London, además del ala cerrada Kyle Pitts, quienes junto a Cousins prometen conformar uno de los ataques más peligrosos de la Conferencia Nacional, aunque mucho de esto dependerá del nivel con el que regrese Kirk Cousins, quien durante la pretemporada se enfocó en recuperarse de la rotura del tendón de Aquiles que sufrió el año pasado, sin embargo, él estará listo para el inicio de campaña, aunque seguramente le tomará unas cuantas semanas poder entrar en sincronía con sus nuevos compañeros de equipo.

Saquon Barkley (RB) Philadelphia Eagles

Este veterano corredor es el jugador más famoso de nuestra lista y se ganó a pulso su nominación ya que esta temporada esperamos mucho de él, debido a que por primera vez en su carrera ha llegado a un equipo contendiente al título, el cual cuenta con un verdadero Quarterback como es Jalen Hurts, sin menospreciar a Daniel Jones, quien durante los últimos cinco años fue su mariscal de campo con los New York Giants.

Barkley comenzó a mostrar todo su talento desde que llegó a la liga en 2018, donde logró rebasar las 2,000 yardas combinadas, algo que no logró repetir en las temporadas posteriores, sin embargo, siempre ha sido un jugador desequilibrante y es alguien que en cualquier momento puede cambiar el resultado de un partido.

Barkley comenzó a mostrar todo su talento desde que llegó a la liga en 2018 Créditos: IG/saquon

La línea ofensiva de los Philadelphia Eagles ha sido una de las mejores de la liga durante los últimos años, por lo que Barkley tendrá muchos carriles en los cuales podrá explotar su velocidad, aunque en esta ocasión ya no contarán con el centro Jason Kelce, quien decidió retirarse.

Barkley es un jugador que se puede utilizar en todo tipo de jugadas, ya que su talento no se limita únicamente al juego terrestre, sino que también es un peligro en situaciones de pase, debido a que tiene muy buenas manos para atrapar el balón.

La temporada pasada el principal anotador por tierra del equipo de los Eagles fue Jalen Hurts, lo cual debe de cambiar este año, ya que trajeron a Barkley para que con su potencia física arrolle a los defensivos contrarios en situaciones de zona roja.

El principal problema la carrera de este gran jugador han sido las lesiones, aunque siempre ha logrado reponerse de las mismas con esfuerzo y dedicación en sus terapias, pero esto no ha evitado que se le considere como un jugador que tiende a lesionarse fácilmente, aunque la temporada anterior solamente se perdió tres partidos.

Dalton Kincaid (TE) Buffalo Bills

El equipo de los Buffalo Bills cuenta con Josh Allen, quien es uno de los mejores Quarterbacks de toda la NFL, por lo que cualquier jugador que pertenezca a esa ofensiva cobra relevancia de inmediato, sin embargo, el ala cerrada Dalton Kincaid sobresale del resto de los jugadores en esta ocasión, debido al enorme potencial con el que cuenta.

Dalton Kincaid tiene grandes oportunidades de sobresalir en el emparrillado Créditos: IGdaltonkincaid

Los Bills ya no contarán con Steffon Diggs, quien fue su mejor receptor durante las últimas cuatro campañas, y también decidieron prescindir de los servicios del velocista Gabe Davis, quien se fue con los Jacksonville Jaguars en la agencia libre, por lo que está totalmente abierta la vacante para quien quiera ser el nuevo receptor estrella del equipo, y aunque muchos pensarían que Khalil Shakir o el veterano Cutis Samuel llevan ventaja, realmente es Dalton Kincaid quien podría ser el principal beneficiado de esta situación, ya que el año pasado, siendo novato, supo ganarse la confianza de su mariscal de campo, lo cual le valió para que terminara la temporada con más de 600 yardas, aunque solamente consiguió anotar en dos ocasiones, lo cual está por cambiar, ya que Kincaid hará sentir su presencia en zona roja, aprovechando su juego aéreo, por lo que podemos esperar que tenga una temporada muy productiva y plagada de anotaciones para él y su equipo.

Por: Diego Carreño

@diegocarrenoff