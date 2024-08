Tatiana Huezo muestra lado luminoso en “El Eco”

La directora Tatiana Huezo ha mostrado en la “Tempestad” y “Noche de fuego” la violencia que existe en México, sin embargo para “El Eco”, su nueva película, buscó retratar un lado más luminoso del país, por eso a través de este documental muestra la vida de este poblado, donde los niños cuidan a los ancianos, mientras cuestionan su realidad social.

“Amo México profundamente, es el lugar donde he crecido, aquí nació mi hija y es mi identidad. (Filmó) el tiempo doloroso y también luminoso que me ha tocado vivir a lo largo de todos estos años y que genera está necesidad de hablar de este país maravilloso. Llevo muchos años contando la herida de la violencia, algo a lo que no pude darle la espalda, pero mi alma necesitaba un descanso, hacer una pausa, voltear a cosas más luminosas”, detalló la cineasta.