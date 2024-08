Maratón de la CDMX: Reto con alto cuidado a la salud de 30 mil corredores

Tras el fallecimiento de Juan Stenner, corredor que participó en el Medio Maratón de la Ciudad de México, en julio pasado, la organización del Maratón de la CDMX amplió su dispositivo, ante emergencias médicas, para mañana salvaguardar la integridad de los más de 30 mil competidores que se dan cita.

Durante la presentación de los élite que van a participar en la competencia de 42 km, el director del Indeporte capitalino, Julio Pérez Guzmán, dijo que aumentaron cobertura, y llamó a la prudencia para evitar incidentes.

“Hay que recordar que es un esfuerzo físico importante el que exige la carrera. Estamos pidiendo que si no se prepararon, si tienen problemas cardiacos o de salud, que no vayan. Igualmente, si no tienen número, que no compitan”, expresó.