Padre de Yamal fue apuñalado: medios españoles aseguran que fue un ajuste de cuentas porque no juega con Marruecos

El nombre de Lamine Yamal sigue dejando mucho de qué hablar después de un verano donde se apoderó del corazón de todos al llevar a España a ganar la Euro junto a Nico Williams. Ahora su nombre vuelve a aparecer en los medios de comunicación, pero no en el plano deportivo, sino porque su padre fue apuñalado a la salida del metro, para ser más precisos en el estacionamiento de Mataró y se encuentra grave en el hospital.

De acuerdo con los primeros informes oficiales y de diferentes medios locales, Mounir Nasraoui habría recibido dos apuñalamientos la noche del viernes después de una pelea en el parking de la localidad de Mataró, el barrio donde nació Yamal. El motivo de la pelea habría sido un ajuste de cuentas, según información de Marca.

El papá de Yamal fue apuñalado por un ajuste de cuentas (IG: hustle_hard_304)

Apuñalan al papá de Yamal por un ajuste de cuentas

De acuerdo con información de medios locales, Mounir Nasraoui habría sido atacado con un arma blanca después de sostener una pelea con algunas personas que lo increparon en el estacionamiento de la localidad de Mataró. De acuerdo El Mundo, ya hay cuatro detenidos por el ataque, todos han sido acusados de tentativa de homicidio y estarían presentando declaración la mañana del sábado.

Las fuentes policiales indican que la pelea se presentó a las 21:10 horas en las inmediaciones del estacionamiento del barrio Rocafonda, zona donde nació Yamal . Tras recibir las dos puñaladas en el abdomen, el hombre fue llevado al hospital Universitario Germans Trias i Pujol (Can Ruti), de Badalona. Actualmente el papá del futbolista se encuentra ingresado de gravedad, pero estable.

Mounir Nasraoui fue atacado por personas con las que ya había tenido un enfrentamiento (IG: hustle_hard_304)

¿Fue por no jugar con Marruecos?

De acuerdo con la información brindada por la televisora 'La 1', los testigos de la pelea que terminó con dos puñaladas sobre el cuerpo de Mounir le informaron a los Mossos d'Esquadra fue porque Yamal decidió no jugar para Marruecos. En el informe presentado en la televisora se dijo que no era la primera vez que su padre era recriminado por la gente de su barrio por no haber hecho que su hijo defendiera los colores de Marruecos a nivel de selecciones.

Se tiene que mencionar que Mounir Nasraoui era un fiel partidario de que su hijo jugara para la selección española, por lo que cada vez que se le acercaban para recriminarle que no jugaba para Marruecos se enojaba. Se dice que en esta ocasión fueron cuatro los que le hicieron esta clase de comentarios y uno lo terminaría apuñalando.

El papá de Yamal se encuentra grave, pero estable en el hospital (AFP)

El barrio de los Yamal

El padre de Lamine vive en Mataró, en el barrio de Rocafonda, lugar donde habría sufrido el ataque con el arma blanca. Se tiene que mencionar que este también fue el barrio donde dio sus primeros pasos la nueva estrella del FC Barcelona y lo reconoce en cada gol que hace, ya que celebra con un 304 que es el final del código postal de la localidad donde creció. Mataró tiene el CP 08304.