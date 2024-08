Ana Gabriela Guevara se dice satisfecha con los resultados de París 2024

Después de ver la llegada de los atletas olímpicos a sus respectivas casas, Ana Gabriela Guevara, directora de la Conade, apareció en conferencia de prensa para hablar sobre su gestión y de paso mandarle un mensaje a todos sus detractores. La medallista olímpica dejó claro que en su gestión se han enfocado en los resultados y no en todas las "mentiras" que se han generado a su alrededor.

México terminó con cinco medallas en los Juegos Olímpicos, dos de plata y tres de bronce, pero con muchos otros atletas que lograron colocarse entre los cinco mejores deportistas en sus respectivas disciplinas. En términos generales se habla de unas buenas olimpiadas y la directora de la Conade se muestra satisfecha por los resultados obtenidos en los diferentes escenarios de París 2024.

Sigue leyendo:

Mamá de Marco Verde desmiente que vendieran el auto para ir a París 2024

Carlos Sansores manda emotivo mensaje de agradecimiento a todo los mexicanos tras su participación en París 2024

Ana Gabriela da conferencia de prensa tras los JJOO (X: conade)

Ana Gabriela satisfecha por lo realizado en París 2024

La medallista olímpica en el 2004 no dudó en agradecerle a todos y cada uno de los que integran su equipo de trabajo, ya que sin el apoyo de todos no se habrían podido obtener los resultados en París 2024 y en todos los años que ha estado al frente de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte de México. Se tiene que recordar que Guevara tomó las riendas de la Conade en el 2018.

"Estoy totalmente satisfecha con el papel desempañado por nuestro en los Juegos Olímpicos. Estoy agradecida con todos los que integran que componen esta administración en la Conade", comenzó su discurso la directora de la Conade.

"Entre más me chingan, más me crezco", dijo Ana Gabriela para todos sus detractores; además de dejar claro que sigue esperando que le lleven las pruebas impresas de todo lo que se dice en su contra. La directiva de la Conade explicó que no hay ninguna investigación, ni ningún expediente abierto en su contra. Mientras la gente sigue con esa mentira, ella se centra en los resultados de sus atletas y de su gestión en general.

Leyenda

Aclara las declaraciones sobre al terminar la pelea de Sansores

Se tiene que recordar que después de ver como Carlos Sansores quedaba fuera de los lugares de medalla, Ana Gabriela se mostró insatisfecha con el resultado obtenido por el atleta de Chetumal, pero dichas palabras se pudieron mal entender al interpretarse como que no estaba conforme con lo realizado por todo el equipo. Ahora decidió hacer la acotación.

"Quiero recalcar que la declaración que hice al término de la pelea de Carlos Sansores, estaba hablando de Carlos Sansores. Le han dado una connotación en los medios de comunicación que estaba hablando del equipo nacional en general, pero no fue así porque estaba hablando de Carlos Sansores", expresó Ana Gabriela Guevara.

La directiva de la Conade explicó que dicha declaración la hizo parar contestar la pregunta sobre lo que le había parecido la pelea de Sansores y expresó: "Dije que se tenía que competir con mucho más garra. Son muchas competencias, es mucho dinero, son muchos viajes, campamentos y venía de ser campeón del mundo", expresó Ana para de dejar claro que ella no vio a un campeón del mundo y por eso el mostrarse insatisfecha.