Con ofertas en la mesa, Marco Verde tomará con calma su siguiente paso

Para el boxeador mexicano Marco Verde el sentimiento de haber conquistado una medalla de plata en los Juegos Olímpicos de París 2024 aún no se asienta y va descubriendo poco a poco el impacto de haber hecho historia.

"Es que todavía no me cae el 20. La historia que logramos mi entrenador y yo. Ahora me van a ver como un referente, es algo bastante grande que aún no asimiló", dijo en la entrevista con El Heraldo de México el peleador de 22 años de edad.

Tras la conquista del subcampeonato olímpico, Verde regresó a México para darse cuenta de que su vida había cambiado por completo Foto: Daniel Ojeda

Tras la conquista del subcampeonato olímpico, Verde regresó a México para darse cuenta de que su vida había cambiado por completo; sin embargo, pretende mantener el enfoque para lograr su siguiente meta: el terminar sus estudios universitarios en la Unidad Académica de Nutrición y Gastronomía de Mazatlán.

Tras su participación en Francia, en la que consiguió la medalla número 14 para México en la disciplina de los puños, las ofertas para su debut profesional comenzaron a caer, sobre todo de los grandes promotores a nivel mundial, pero antes de tomar una decisión, aseguró que se sentará a analizar junto a su entrenador y a sus padres.

Por ahora, Verde completará el tour de medios y luego volverá a su natal Sinaloa para seguir con su proceso. Foto: Daniel Ojeda

"Top Rank, Golden Boy, Matchroom, DAZN se acercaron y hay oferta sobre la mesa. Sin embargo, debo de tomarlo con calma, pues, no es una decisión sencilla. Aún no sé si voy a brincar al profesionalismo o aguantaré otro ciclo, por eso me aferro primero a terminar los dos años que me quedan de carrera", explicó.

Por ahora, Verde completará el tour de medios y luego volverá a su natal Sinaloa para seguir con su proceso.