¿Cuándo vuelven a competir Alejandra Orozco y Gabriela Agúndez en los Juegos Olímpicos?

Alejandra Orozco y Gabriela Agúndez han sido las mexicanas que pusieron a soñar a México en su participación de clavado en estos Juegos Olímpicos desde la plataforma de los 10 metros, pues luego de quedar en 5to lugar de la competencia y perder la oportunidad de competir por una medalla ya buscan concentrarse en su siguiente objetivo.

Sin embargo, a pesar de que Alejandra Orozco habrá sobre su error en esta competencia, las mexicanas han recibido el amor de todo el pueblo mexicano, pues, han puesto en el nombre en alto de México, por lo que esperamos sigan cosechando triunfos en su camino restante en París 2024.

Luego de hablar del error que les habría costado la oportunidad de perseguir una presea de Oro, Plata o Bronce, las mexicanas ya se preparan para su siguiente competencia en estos mismos Juegos Olímpicos, por lo que esperemos les vaya mejor en esta ocasión y puedan ponerse una medalla.

“Contenta de estar en mis segundos juegos, estar viviendo una experiencia olímpica con gente en gradas, es algo que no me había tocado sentir, es decir, el apoyo mexicano, estar en la plataforma esa adrenalina, desafortunadamente no se dio el resultado de colgarnos una medalla. No tengo duda de que dimos todo, nos preparamos ahora, toca darle vueltas a la página”, dijo Agúndez.