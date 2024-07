Marcos Madrid cerró su participación en París 2024: "me sentí contento"

El seleccionado nacional de tenis de mesa, Marcos Madrid Mantilla finalizó la noche de este sábado su participación en la ronda de 32avos de final del tenis de mesa individual varonil en los Juegos Olímpicos París 2024.

El poblano, quien debutó en Río 2016, cayó en su primer juego ante el alemán Dimitrij Ovtcharov, seis veces medallista olímpico, por marcador de 4-0 con parciales de 11-3, 11-7, 11-3 y 11-5.

Marcos Madrid expresó el contraste de sus sentimientos, pues destacó su felicidad tras regresar a los Juegos Olímpicos luego de ocho años de ausencia, luego de quedar al margen de Tokyo 2020.

“Me sentí contento de estar aquí, me costó muchos años nuevamente regresar me hubiera gustado tener un mejor partido, pero así se dio y seguiremos aprendiendo”, destacó.

Su constancia lo llevó a su segundo ciclo olímpico

Marcos Madrid terminó contento su participación. Foto: Conade

Tras ser medallista en los Juegos Centroamericanos y del Caribe San Salvador 2023 y en los Juegos Panamericanos Santiago 2023, Madrid aseguró que su constancia lo condujo a cerrar su segundo ciclo olímpico en París 2024.

“Fue un ciclo que al principio yo lo veía difícil, pensé que no lo iba a lograr porque no tenía los resultados que quería, en el ranking mundial estaba bajando se volvía complicado, pero el trabajo y la disciplina que me da el día a día sé que las cosas se pueden lograr ese es el aprendizaje que mientras más constate seas es cuando logras los objetivos”, mencionó.