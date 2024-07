Los últimos tres años han sido bastante complicados para el equipo de los New Orleans Saints, y es que no han sido capaces de calificar a Playoffs desde que se retiró Drew Brees, lo cual no ha sido coincidencia, ya que desde entonces hemos visto desfilar a siete diferentes mariscales de campo titulares, lo cual es una cifra absurda, reforzando la teoría de que es muy difícil encontrar un buen Quarterback en la NFL.

La temporada pasada los Saints hicieron una fuerte inversión para traer al equipo a Derek Carr, y aunque no fue un completo fracaso, tampoco logró llegar a tener el impacto que se esperaba de él a la ofensiva, sin embargo, esta temporada tendrá la oportunidad de redimirse si es que quiere continuar en un futuro con el equipo.

La temporada pasada los Saints hicieron una fuerte inversión para traer al equipo a Derek Carr Créditos: IG/derekcarrqb

Durante los nueve años que jugó Derek Carr con los Raiders, siempre se caracterizó por no tener miedo de buscar a sus receptores en rutas largas, tratando de ganarle la espalda a las defensivas rivales, aunque con los Saints fue algo que hizo muy esporádicamente, y es que a Carr le costó trabajo entrar en ritmo, lo cual se podría entender ya que apenas estaba conociendo a sus nuevos compañeros de equipo, pero este año tendrá que ser menos conservador en su juego. Algo prometedor y por lo cual podemos esperar que en esta ocasión sus números sean mucho mejores, es que durante los últimos cuatro partidos logró lanzar 12 de los 25 pases de anotación con los que terminó la campaña. Klint Kubiak será el nuevo Coordinador Ofensivo, por lo que habremos de esperar a ver que tan rápido logra Carr dominar el nuevo esquema táctico del equipo.

Al ataque ya no contarán con el veterano receptor Michael Thomas, cuya carrera se encuentra en una profunda espiral debido a diversas lesiones, sin embargo, sí seguirán contando con Chris Olave, quien ha sido el líder receptor del equipo los últimos dos años.

Los Saints seguirán contando con Chris Olave Créditos: Twitter

Olave es un jugador muy eficiente que sabe correr muy bien sus rutas, lo cual le garantiza que esta temporada le lanzarán aún más pases, pero no puede recaer todo el peso de la ofensiva en un solo jugador, por lo que todo parece indicar que el receptor Rashid Shaheed tendrá un papel más prominente este año, así como A.T. Perry, quien buscará ganarse un puesto con el equipo titular.

Los mejores días de Alvin Kamara parecen haber quedado en el pasado, sin embargo, todo indica que el veterano corredor continuará siendo el caballito de batalla del equipo, y es que tiene la gran ventaja de ser un jugador sumamente versátil, aunque Kendre Miller y Jamaal Williams buscarán robarles acarreos.

Los mejores días de Alvin Kamara parecen haber quedado en el pasado Créditos: Twitter

Los Saints esperan poder contar con su ala cerrada Juwan Johnson listo para el inicio de temporada, aunque no es un hecho que esto vaya a ser así, ya que Johnson fue operado del pie hace poco, por lo que comenzará la pretemporada en la lista de reserva. Mientras tanto, el híbrido jugador Taysom Hill será quien pudiera cubrir esa posición, la cual no desconoce en lo absoluto, ya que él puede llegar a jugar como mariscal de campo, corredor, ala cerrada y receptor.

El equipo de New Orleans tuvo que hacer muchos ajustes salariales en su plantel para poder mantenerse por debajo del límite presupuestal de la NFL, razón por la cual hicieron muy pocas contrataciones en la agencia libre, siendo la principal la del jugador defensivo Chase Young, quien jugó en San Francisco durante una gran parte de la temporada pasada, sin embargo, no rindió lo que se esperaba de él, razón por la cual decidieron dejarlo libre. Young es un jugador que durante su carrera ha demostrado que tiene todas las herramientas necesarias para ser uno de los mejores cazadores de cabezas de los mariscales de campo contrarios, pero su principal problema, además de las lesiones, ha sido la poca entrega e intensidad con la que en ocasiones juega, lo cual puede llegar a ser muy frustrante para sus entrenadores, quienes saben que Young podría llegar a estar entre la élite si así se lo propusiera él mismo.

Chase Young jugó en San Francisco durante una gran parte de la temporada pasada Créditos: IG/chaseyoung

Debido al poco capital con el que cuenta el equipo, sus principales refuerzos llegaron vía el Draft, en el cual seleccionaron al tacle ofensivo TalieseFuaga, quien buscará darle mayor solidez a una línea que fue rankeada en el lugar 28 en cuanto a protección a su pasador se refiere.

La otra principal adición fue la del esquinero novato Kool-Aid McKinstry, quien, además de tener un apodo muy llamativo, puede llegar a ser una de las principales piezas en la defensiva secundaria, la cual tuvo muchas bajas por lesión el año pasado.

Kool-Aid McKinstry se unió a los Saints recientemente Créditos:

koolaid.glizxzy

Los Saints siguen luciendo como el mismo equipo que perdió el rumbo desde que se fue Drew Brees, y con los jugadores que cuentan ahorita es muy poco probable que este año logren ser relevantes, a menos de que Derek Carr pueda hacer magia y reviva a esta franquicia la cual se encuentra en un prolongado letargo.

Por: Diego Carreño

@diegocarrenoff