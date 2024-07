Previo al inicio de la pretemporada de la NFL: Tennessee Titans

Después de la desastrosa actuación de los Tennessee Titans la temporada pasada, en la que terminaron en el último lugar de su División, la directiva decidió que era tiempo de hacer cambios significativos dentro del equipo, por lo que despidieron al entrenador Mike Vrabel, y decidieron contratar a Brian Callahan, quien era el Coordinador Ofensivo de los Cincinnati Bengals.

Callahan será el sexto entrenador en la historia de la franquicia desde que adoptaron el nombre de Titans en 1999, ya que originalmente eran los Houston Oilers, pero en 1997 se mudaron a la ciudad de Tennesse, conservando aún el mote de Oilers por dos años más.

El año pasado terminaron con un récord de 6 victorias y 11 derrotas, lo que propició que, después de la semana seis de la temporada regular, sentaran a Ryan Tannehill, quien había sido el Quarterback titular del equipo durante los últimos años, siendo su relevo el entonces novato Will Levis, quien tuvo un comienzo de carrera espectacular, lanzando cuatro pases de anotación en su primer partido, sin embargo muy poco le duró la magia, ya que después de ello solamente logró anotar en cuatro ocasiones más el resto de la temporada, sin embargo, cuenta con toda la confianza del entrenador Callahan, quien buscará ayudarlo a pulir su juego, tal y como lo hizo con Joe Burrow en los Bengals.

Will Levis tuvo un inicio de carrera espectacular. Foto: Instagram @will_levis

Del fracaso del equipo el año pasado no solamente fueron Tannehill ni Levis los responsables, ya que la línea ofensiva no les hizo ningún favor, además de que el estilo de juego conservador de Vrabel privilegiaba el ataque terrestre del equipo, aprovechando que contaban con Derrick Henry, uno de los corredores más imponentes de todos los tiempos, pero no aprovechaban las armas que tenían por aire.

Este año ya no contarán con Derrick Henry, quien ahora pertenece a los Ravens, por lo que el ataque terrestre estará conformado por la dupla de Tony Pollard y Tyjae Spears, lo cual le caerá muy bien a Pollard, quien el año pasado no pudo brillar como el corredor número uno de los Dallas Cowboys, sin embargo, durante su carrera ha tenido muy buenos números compartiendo acarreos con otros corredores, y a su vez Spears buscará explotar en esta que será su segunda temporada en la liga, y tiene el potencial para hacerlo, sobre todo en situaciones de pase, que es donde brilló el año pasado, atrapando más de cincuenta.

Para poder facilitarle un poco la vida a Levis, este año se han reforzado con el Centro Lloyd Cushenberry, y el novato tacle ofensivo J.C. Latham, quien puede jugar tanto por izquierda como por derecha.

Calvin Ridley es la nueva cara ofensiva. Foto: Instagram @justdoit_cb3

Otra de las nuevas armas a la ofensiva con las que contarán es el receptor Calvin Ridley, proveniente de los Jacksonville Jaguars y con quienes logró rebasar las 1,000 yardas la temporada pasada, y con quien buscarán complementar al veterano DeAndre Hopkins, quien se encuentra en su último año de contrato con los Titans y con sus actuaciones buscará una lucrativa extensión de contrato por muchos años más, y es que Hopkins y ha demostrado anteriormente que es uno de los receptores más confiables en toda la liga.

Para robustecer el cuerpo de receptores contrataron a Tyler Boyd, a quien Callahan conoce a la perfección, ya que también viene del equipo de los Bengals, por lo que Boyd no debería de tener ningún problema en adaptarse al libro de jugadas que piensan implementar, el cual se espera que sea mucho más abierto.

Jamal Adams fue uno de los mejores safeties de toda la NFL Foto: Instagram @presidentmal

Pero no solamente a la ofensiva veremos nuevas caras en el equipo, ya que a la defensiva contrataron a los esquineros L´Jarius Sneed, quien acaba de coronarse por segunda ocasión con los Kansas City Chiefs, y Chodobe Awuzie, además del recién adquirido Jamal Adams, quien todavía hace un par de años fue uno de los mejores safeties de toda la NFL, pero las lesiones han ido descarrilando su carrera, sin embargo, solamente tiene 28 años de edad, por lo que podría retomar su nivel en cualquier momento, lo que llevaría a su defensiva a otro nivel.

Los jugadores de los Titans se reportarán al campamento de entrenamiento el día 23 de este mes, pero la afición del equipo ya no puede esperar más para ver la nueva filosofía ofensiva del entrenador Callahan en acción, y es que ha prometido no guardarse nada y buscar a toda costa la victoria, así que podemos estar seguros de que este año veremos a un equipo completamente distinto al que ya nos tenían acostumbrados.

Por Diego Carreño

@diegocarrenoff