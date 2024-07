La Federación Mexicana de Futbol (FMF) anunció a través de un comunicado la salida de Jaime Lozano como director técnico de la Selección Mexicana. Tras confirmarse su salida, a través de redes sociales el entrenador compartió un emotivo mensaje en el que agrade las muestras de apoyo y puntualiza en que se trató de una decisión de “mutuo acuerdo”.

Jaime Lozano dice adiós a la Selección con emotivo mensaje

Tras confirmarse su salida como director técnico, Jaime Lozano compartió un sentido mensaje en el que agrade las muestras de apoyo tanto a los jugadores como a los aficionados y puntualizó en que se trató de una decisión de “mutuo acuerdo”.

El emotivo mensaje con el que Jimmy Lozano se despide de la Selección de México. Foto: IG @jaimelozano21

“Es para mí un honor haber tenido la oportunidad de dirigir al equipo más importante de nuestro país. Llevo en mi mente y en mi corazón a cada uno de los jugadores y staff, les agradezco su compañerismo, profesionalismo y apoyo (…) A la afición tricolor, quiero expresarles mi gratitud por su respaldo y apoyo en los momentos difíciles y su reconocimiento en los logros alcanzados. Nunca dejen de apoyar, son parte muy importante de nuestra selección. Su compromiso y entrega incomparables”, se lee en el mensaje.

Añadió: “Agradezco a mi familia, a mi esposa y a mis hijos por estar siempre presentes y por acompañarme en este camino. Sin duda, esta es una de las decisiones más difíciles que he tomado, sin embargo, pido a los medios no especular. Mi salida es una decisión personal, por una cuestión de valores y una diferencia en el rumbo del proyecto acordado. Me voy con la cabeza en alto, con experiencias únicos y con aprendizajes enormes”.

Confirman la salida de Jaime Lozano como director técnico de la Selección Mexicana. Foto: IG @jaimelozano21

Confirman la salida de Jaime Lozano como DT

De acuerdo con lo indicando en el comunicado de la FMF, la decisión se tomó luego de que se realizara una evaluación de “errores y aciertos” tras la eliminación de México en la Copa América en el último encuentro en el que empató con Ecuador: “Se partió del reporte presentado por el Cuerpo Técnico y continúo con revisiones y discusiones que incluyeron a todas las áreas involucradas”.

“Reconocemos su gran profesionalismo, capacidad y entrega. La Federación Mexicana de Futbol sólo tiene palabras de agradecimiento para él y su Cuerpo Técnico. Tenemos la seguridad de que seguirá construyendo una carrera exitosa como técnico y le deseamos lo mejor para su futuro profesional y personal”, s lee en el comunicado difundido en redes sociales.