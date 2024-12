Análisis y Pronósticos de los Partidos de la NFL

Los Lions rugieron ayer por la noche en lo que fue un épico partido en el cual los Packers nunca bajaron las manos y estuvieron a punto de darle un gran susto al equipo favorito de la Conferencia Nacional, el cual mostró su gran poderío ofensivo, con sus corredores Jahmyr Gibbs y David Montgomery, quienes devoraron el emparrillado con sus grandes acarreos.

Para Dan Campbell la demostración que dio su equipo a la defensiva debe de ser preocupante, ya que permitieron 31 puntos, haciéndose notar todas las bajas que han sufrido por diversas lesiones, mismas que han mermado principalmente a su línea defensiva.

Con esta victoria los Lions amarraron ya un lugar en la postemporada, al menos como comodines, sin embargo, ellos irán por todas las canicas ya que su objetivo es terminar como el sembrado número uno de la Conferencia Nacional.

La próxima semana los Lions recibirán en su casa a los Bills, en lo que promete ser otro juego inolvidable, pero por lo pronto, les traemos a ustedes el análisis y los pronósticos de los partidos más atractivos de este fin de semana:

Atlanta Falcons (6-6) vs Minnesota Vikings (10-2)

Los Atlanta Falcons enfrentarán a unos Vikingos que se han venido desinflando las últimas dos semanas. Créditos: El Heraldo de México.

A pesar de llevar cinco victorias consecutivas, los Vikings se han venido desinflando las últimas dos semanas, en las cuales vencieron a sus rivales por tres puntos o menos.

Su defensiva se encuentra entre las cinco mejores de la liga en puntos recibidos, y es que a Kevin O’Connell le encanta mandar constantes cargas en contra de los Quarterbacks contrarios, lo cual hace que éstos se apresuren y cometan muchas equivocaciones.

Por si esto fuera poco, han logrado detener en seco por tierra a sus rivales, ya que solamente han permitido cinco anotaciones por esa vía, razón por la cual Bijan Robinson se las verá negras para poder hacerles daño.

Kirk Cousins llega con tres actuaciones al hilo en las que no ha sido capaz de lanzar ningún pase de anotación, lo cual tiene consternado al equipo de los Falcons, ya que en ese periodo de tiempo la ofensiva está promediando 12 puntos por encuentro, cifra con la que es extremadamente complicado ganar un partido en una liga tan competitiva. Además de eso, Cousins lidera la poco honrosa lista de mariscales de campo con mayor número de pases interceptados con 13.

A diferencia de Cousins, Sam Darnold sí ha sido muy efectivo repartiendo el balón con sus diversas armas con las que cuentan los Vikings.

Justin Jefferson se ha estado sacrificando por el equipo, ya que sus números han sido muy discretos debido a la doble marca que suele tener, pero eso mismo ha abierto espacios para los demás receptores del equipo, como Jordan Addison, y también gracias a ello han podido establecer el ataque terrestre con Aaron Jones.

Para los Falcons este juego es de suma importancia ya podrían abandonar la cima de su División en caso de no sacar la victoria, debido a que los Buccaneers se les podrían separar si ganan su respectivo encuentro, por lo que necesitan que Cousins saque algo de la chistera y demuestre que aún no está acabado, para lo cual necesitará aprovechar que se encuentra rodeado de jugadores muy talentosos como Drake London y Kyle Pitts, en quienes tiene que apoyarse más.

Pronóstico Resultado: Atlanta Falcons 17-25 Minnesota Vikings

Seattle Seahawks (7-5) vs Arizona Cardinals (6-6)

Hace un par de semanas se enfrentaron Seahawks contra los Cardinals. Créditos: El Heraldo de México

Apenas hace un par de semanas se enfrentaron estos dos equipos, partido en el cual la defensiva de los Seahawks jugó de manera magistral, limitando el ataque de los Cardinals a tan solo 6 puntos. Durante esta temporada, únicamente van dos ocasiones en las que Kyler Murray no ha sido capaz de lanzar ningún pase de anotación y lamentablemente para él, cuenta con muy poco tiempo para descifrar de qué forma puede abrir a esta defensiva que ya les tiene tomada la medida.

James Conner ha sido un factor determinante para la ofensiva de los Cardinals, pero la última ocasión tampoco pudo hacerles nada por tierra, ya que solamente les corrió para 8 yardas, aunque contribuyó un poco más por aire, lo cual es una de las cualidades con las que cuenta este veterano corredor, quien es muy bueno atrapando pases.

La producción del novato Marvin Harrison ha sido por demás inconsistente, ya que se esperaban grandes cosas de este receptor, pero su transición al fútbol americano profesional no ha sido tan sencilla como se esperaba, sin embargo, esto no le resta peligrosidad, ya que cuenta con los atributos necesarios para estallar en cualquier momento.

Los Seahawks no han sido espectaculares esta temporada, pero sí han sido muy efectivos, lo cual los tiene colocados en la cima de la División Oeste, en la que se esperaba que nuevamente dominaran los Niners, pero como todos sabemos no fue así.

Geno Smith ha cumplido a secas comandado la ofensiva, ya que únicamente en dos encuentros ha sido capaz de lanzar múltiples pases de anotación, y tampoco ha sido muy cuidadoso con el ovoide, pues es el segundo mariscal de campo en la liga con más intercepciones.

La participación de Kenneth Walker para este domingo corre mucho riesgo, ya que ha venido arrastrando una lesión durante las últimas semanas la cual podría marginarlo, lo cual le daría la oportunidad a Zach Charbonnet de tomar las riendas del ataque terrestre de Seattle, cosa que ha hecho a la perfección cuando se le ha necesitado.

Para D.K. Metcalf este año está resultando ser uno de los peores a nivel personal, ya que solamente lleva tres recepciones de anotación, lo cual es algo atípico en él.

Por el momento Metcalf está lidiando con un golpe que sufrió en el hombro, mismo que también podría dejarlo fuera de este encuentro, pero para buena fortuna de su equipo, Jaxon Smith-Njigba ha mostrado mucha madurez en este que es su segundo año, y mucho de ello se lo debe a Tyler Lockett, quien ha sido un ejemplo a seguir para este joven receptor.

Los Cardinals deben de tratar de hacer valer su localía, ya que una derrota prácticamente significaría despedirse de los Playoffs.

Pronóstico Resultado: Seattle Seahawks 20-17 Arizona Cardinals

Buffalo Bills (10-2) vs Los Angeles Rams (6-6)

Los Rams marchan en tercer lugar de su División, mientras los Bills no se conformarán con haber conseguido amarrado el liderato. Créditos: El Heraldo de México.

Después de haber vapuleado en horario estelar al equipo de San Francisco el domingo pasado, los Bills no se conformarán con haber conseguido amarrado el liderato de su División, ya que ellos lo que ellos quieren es terminar como el equipo número uno de la Conferencia Americana, lo cual no solamente les daría la localía en todos sus encuentros de Playoffs, ya que también significaría descansar una semana, razón por la cual saldrán a dejarlo todo en contra de los Rams, cuya defensiva tiene muchos huecos que buscará explotar Josh Allen, quien es el nuevo favorito por las casas de apuestas para llevarse el MVP.

La ofensiva de los Bills podría ver de regreso este domingo a dos de sus jugadores más importantes que son Keon Coleman y Dalton Kincaid, quienes se han perdido los últimos juegos debido a ciertas lesiones. Para Amari Cooper las cosas no han sido nada sencillas desde que llegó a este equipo a mitad de temporada, pero es cuestión de tiempo para que Allen y Cooper entren en sincronía. Mientras tanto, Khalil Shakir ha sido uno de los objetivos favoritos de Allen.

El ataque de los Bills finalmente ha lucido balanceado este año con James Cook al frente del mismo y no es de extrañarse que para Cook esté resultando ser su mejor temporada al acumular 12 anotaciones, mientras que su relevo el novato Ray Davis también ha mostrado destellos de brillantez en las pocas oportunidades que ha tenido. Matthew Stafford tendrá que estar a la altura de las circunstancias para poder mantenerse al parejo en el marcador con Josh Allen, por lo que Cooper Kupp y Puka Nacua deberán de tener un juegazo, al igual que Kyren Williams, quien la semana pasada corrió para más de 100 yardas y una anotación en la victoria de su equipo.

Los Rams marchan en tercer lugar de su División y se encuentran a tan solo un juego de distancia de los Seahawks, así que prácticamente no tienen margen de error ante uno de los favoritos para llegar al próximo Super Bowl, pero para ello necesitarán que su defensiva se faje y detenga el ataque rival, cosa que luce sumamente complicada.

Pronóstico Resultado: Buffalo Bills 30–20 Los Angeles Rams

Los Angeles Chargers (8-4) vs Kansas City (11-1)

La defensiva de los Chargers no será un hueso fácil de roer para los Chiefs. Créditos: El Heraldo de México.

De manera casi milagrosa y sin mostrar su mejor fútbol, los Chiefs solamente han perdido una vez en esta campaña, pero no se puede abusar siempre de la suerte, de lo cual Andy Reid está consciente, por lo que ha seguido trabajando duro con sus jugadores, para corregir todos los detalles y errores que han estado teniendo, ya que una vez que inicien los Playoffs no pueden darse el lujo de seguir jugando así o de lo contrario serán eliminados de inmediato.

Para Patrick Mahomes el haber perdido a Rashee Rice, quien era su mejor receptor, ha sido un golpe del cual no termina de recuperarse por completo, ya que el novato Xavier Worthy no ha podido llenar ese hueco, ni tampoco el veterano DeAndre Hopkins, quien se ha mostrado falto de ritmo.

Poco a poco el ala cerrada Noah Gray ha venido jugando un rol más importante a la ofensiva, junto con el incansable Travis Kelce.

Después de haber estado lesionado una gran parte de la temporada, el corredor Isiah Pacheco finalmente regresó a los emparrillados la semana pasada, aunque no tuvo gran impacto en el desarrollo del encuentro, ya que limitaron muy poco su participación, cuidando que no se volviera a lesionar, pero para esta ocasión no dudarán en utilizar a Pacheco como normalmente suelen hacerlo, alimentándolo con muchos acarreos, ya que ninguno de los otros corredores de los Chiefs tiene el mismo empuje que él al momento de acarrear el balón.

La defensiva de los Chargers no será un hueso fácil de roer, ya que promedian menos de 16 puntos recibidos por encuentro en la temporada, sin embargo, dos de los últimos tres partidos que han disputado, esa muralla defensiva ha comenzado a quebrarse, lo cual es algo en lo que ha estado trabajando Jim Harbaugh para revertir esa tendencia.

Con J.K. Dobbins fuera de circulación, no han podido establecer el ataque terrestre con Gus Edwards, lo cual también ha afectado el desempeño de Justin Herbert, quien lleva dos juegos consecutivos sin lanzar algún pase de anotación.

Pronóstico Resultado: Los Angeles Chargers 17-23 Kansas City Chiefs

Por Diego Carreño

@diegocarrenoff

