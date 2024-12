Por qué Álvaro Fidalgo, mediocampista del América, no puede jugar con México

Álvaro Fidalgo se hizo tendencia recientemente debido a la noticias de que se había nacionalizado mexicano algo que aficionados y especialistas habían esperado desde que se vió su excelente nivel en el último bicampeonato del Club América pues estaría siendo valorado para la selección.

Y es que el conjunto de Javier Aguirre no vería con malos ojos el integramiento de un mediocampista polivalente con creación de juego y oficio por la posición como lo es el español, quién en América ha demostrado ser un volante mixto con buen toque de balón y sacrificio.

Ahora tras el anuncio de Álvaro Fidalgo ya es mexicano, el mismo español habría anunciado que es una noticia vieja, pues el español ya lo había hecho tras pasar dos años en nuestro país disputando torneos con el equipo de América consiguiendo dos títulos de liga y en busca del tercero.

“Soy mexicano, pero no es de ahora. La noticia se dio ayer, pero hace un montón de meses, es algo que no hacía falta, no pensaba que se tenía que decir porque sabía que generaría lo que generó. Desde hace tiempo que lo soy, todos saben que estoy feliz en el país, por eso opté por tomar la nacionalidad y creo que me dieron esa oportunidad. A los dos años podía nacionalizarme el tema de Selección es otra cosa”, dijo Fidalgo.