Análisis y Pronósticos de los Partidos de la NFL

La penúltima jornada de la temporada empezó de gran manera con el partido de los Kansas City Chiefs, con un Patrick Mahomes que está cerrando el año de la mejor forma posible, pero el partido de ayer por la noche, en el que los Seattle Seahawks derrotaron 6-3 a los Chicago Bears, dejó muchísimo que desear, ya que fue un encuentro carente de emociones.

Con esta victoria los Seahawks se mantienen con vida, aunque con exhibiciones como la de ayer no tendría mucho sentido verlos en la postemporada, ya que no serían competencia para los verdaderos equipos contendientes.

Este sábado tendremos una triple cartelera de partidos, y el domingo continuará el grueso de los encuentros, por lo que a continuación, les traemos el análisis y los pronósticos de los partidos más atractivos, en los cuales todos los equipos involucrados aún se juegan algo esta jornada.

Denver Broncos (9-6) vs Cincinnati Bengals (7-8)

Joe Burrow ha sido una máquina de lanzar pases de anotación

Créditos: Especial

Los Broncos han sido una de las sorpresas más agradables de esta temporada, ya que se encuentran a tan solo una victoria de amarrar su clasificación a la postemporada, aunque como están las cosas, no será nada sencillo que la consigan este fin de semana, ya que los Bengals llevan tres victorias consecutivas, y tienen la obligación de ganar en casa esta semana para mantener vivas sus esperanzas de poder clasificar a los Playoffs.

Joe Burrow ha sido una máquina de lanzar pases de anotación, lo que lo coloca junto con Lamar Jackson como los Quarterbacks con más anotaciones por la vía aérea, además de que lidera la liga en solitario en cuanto a yardas se refiere, con más de 4,000.

Para mala fortuna de Burrow, las cosas no le han salido a su equipo como él hubiera deseado, ya que su defensiva carece de jugadores de alto impacto, razón por la cual son de los equipos que más puntos han recibido, y eso les ha costado que tengan más derrotas que victorias.

La defensiva de los Broncos tendrá muchas dificultades para poder detener a la dupla de receptores conformada por Ja’Marr Chase y Tee Higgins, quienes pueden hacer una jugada grande en cualquier momento.

El ataque terrestre de los Broncos es un enigma para este encuentro, ya que es muy evidente que no confían en Javonte Williams como lo hacían antes, por lo que está abierta la puerta para que el novato Audric Estime y su compañero Jaleel McLaughlin le roben los acarreos, y tendrán la oportunidad perfecta de demostrar sus talentos ante una defensiva de Cincinnati que está permitiendo 4.5 yardas por acarreo.

Bo Nix ha venido mejorando conforme ha ido avanzando el año, pero le será casi imposible seguirle el ritmo a Burrow en este duelo con tintes de Playoffs.

Pronóstico Resultado: Denver Broncos 17-28 Cincinnati Bengals

Green Bay Packers (11-4) vs Minnesota Vikings (13-2)

Esta será la segunda ocasión en la que Aaron Jones enfrente a su exequipo

Créditos: Especial

Esta es una de las mayores rivalidades existentes dentro de la Conferencia Nacional. Ambos equipos llegan en un gran momento a este duelo, aunque son los Vikings quienes tienen más en juego, ya que se encuentran en la búsqueda por terminar en el primer lugar de su División, la cual es una de las más cerradas de la liga, ya que tanto los Detroit Lions, como los Minnesota Vikings y los Green Bay Packers ya amarraron su boleto a la postemporada, pero son los Lions y Vikings quienes podrían no solamente conquistar su División, sino que también terminar como el sembrado número uno de la Conferencia Nacional.

Nadie se hubiera imaginado que, después de la partida de Kirk Cousins, Sam Darnold llevaría a los Vikings a tener una de sus mejores temporadas de los últimos años.

Darnold ha logrado hacer una gran mancuerna con Justin Jefferson, con quien lleva 5 pases de anotación en los últimos tres encuentros, además de que también ha logrado tener un excelente entendimiento con Jordan Addison.

Esta será la segunda ocasión en la que Aaron Jones enfrente a su exequipo. La primera vez fue en la jornada 4, en la que fue incapaz de anotarles, aunque eso no le impidió tener un muy buen encuentro, en el que terminó con más de 130 yardas totales, con las que contribuyó para que los Vikings consiguieran la victoria. La mejor actuación de Jordan Love en lo que va del año fue precisamente en contra del equipo de Minnesota, a quienes les anotó en cuatro ocasiones, además de que estuvo a punto de conseguir 400 yardas por aire, pero eso no bastó para derrotarlos, y eso que eran locales, mientras que este domingo jugarán como visitantes, por lo que el panorama no pinta nada bien para ellos.

Los Packers vienen de haber blanqueado a los New Orleans Saints, con una gran actuación de su defensiva.

Josh Jacobs se ha convertido en el motor de la ofensiva durante las últimas semanas, en las que ha anotado en seis juegos consecutivos.

Jayden Reed es un jugador al que Love tiene que involucrar más a la ofensiva, ya que su producción ha ido decreciendo conforme ha transcurrido el año, pero con la lesión de Christian Watson, van a necesitar más de él, así como de Tucker Kraft y Dontayivion Wicks.

Pronóstico Resultado: Green Bay Packers 24-30 Minnesota Vikings

Atlanta Falcons (8-7) vs Washington Commanders (10-5)

Se espera que Drake London también pueda comenzar a demostrar todo su potencial con Penix en los controles

Créditos: Especial

El debut de Michael Penix Jr. como el Quarterback titular del equipo no fue el mejor la semana pasada, pero lo importante es que sus compañeros lo cobijaron y lo ayudaron a obtener la victoria, lo cual tiene que servirle para este complicado encuentro.

Bijan Robinson ha superado con creces lo realizado el año pasado, y se ha convertido en el corredor titular indiscutible de los Falcons, lo que es una excelente noticia para un jugador tan talentoso como él, y ahora se espera que Drake London también pueda comenzar a demostrar todo su potencial con Penix en los controles, ya que Cousins fue muy irregular este año, por lo que tendrá que conseguir un nuevo equipo durante la agencia libre en marzo del próximo año.

A pesar de solamente contar con ocho victorias, los Falcons aún lideran su División, pero una derrota este fin de semana, combinado con una victoria de los Buccaneers, los dejaría prácticamente eliminados, por lo que necesitan que su defensiva continúe jugando como lo ha venido haciendo en sus últimos dos encuentros, en los que no permitieron que sus rivales les anotaran más de 9 puntos, además de que la defensiva secundaria viene de haber devuelto para anotación dos pases que le interceptaron a Drew Lock, lo cual hace que lleguen con la moral por los cielos.

Jayden Daniels la jornada anterior vino de atrás con su equipo y le robó la victoria a los Philadelphia Eagles en los segundos finales del encuentro, lo que los tiene con un pie en la postemporada, pero si se relajan demasiado se les puede ir el tren, así que deben ganar para amarrar ese ansiado boleto a Playoffs.

Muy poco se ha hablado de Terry McLaurin, quien ha sido pieza fundamental para que despegue la carrera de Daniels, pues McLaurin se ha encargado de atrapar la mayoría de los pases de anotación que ha lanzado su Quarterback, y aunque se encuentra lesionado del tobillo, por nada del mundo se perderá este partido, con el que pondrá de regreso en el mapa a los Commanders, quienes habían pasado los últimos años en las penumbras.

Pronóstico Resultado: Atlanta Falcons 16-23 Washington Commanders

