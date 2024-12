Jesús Martínez no se guarda nada y le responde a Irarragorri previo a la final de la Copa Intercontinental

La Gran Final de la Copa Intercontinental se disputará este miércoles 18 de diciembre, pero antes que se escuche el silbatazo inicial en Estadio Lusail, se calentó la previa del partido entre Jesús Martínez e Irarragorri. Previo a que se dispute el encuentro el Real Madrid y el Pachuca el dueño de Santos y Atlas contestó una pregunta sobre a quién apoya. El presidente de Grupo Orlegi contestó de una forma evasiva, lo que no le sentó bien al dueño de los Tuzos.

Irarragorri fue cuestionado en una entrevista para un medio español sobre el partido entre Pachuca y el Real Madrid. Sin pensarlo, el dueño de Santos y Atlas respondió, pero no lo hizo de una forma política, ya que se olvidó de sus clubes mexicanos y decidió dejar claro que en esos momentos al que tiene que apoyar es al Sporting, su equipo en la segunda división de España. Este comentario no le sentó bien a Jesús Martínez que no se guardó nada previo a la final.

El también dueño del Real Oviedo, equipo de la segunda división de España, no estuvo de acuerdo con lo que dijo el presidente de Grupo Orlegi y decidió responder con un mensaje claro, duro, pero realista. Jesús Martínez tiene claro que cuando un equipo mexicano juega, siempre lo va a apoyar.

"Es una opinión respetable, claro. Si algún día Santos o Atlas (los dos clubes que posee Orlegi) llegaran a la final de la Intercontinental, yo diría que apoyo al equipo mexicano", dijo Martínez ante la pregunta para el medio llamado La Nueva España.

uD83EuDDE0 | E N F O C A D O S... ¡Más que nunca! pic.twitter.com/YOHf4bH4bt — Club Pachuca (@Tuzos) December 17, 2024

¿A qué hora se jugará la final entre el Real Madrid y el Pachuca?

Para todos los que estén interesados en disfrutar del partido que definirá al campeón de la Copa Intercontinental deben tener en cuenta que el horario es un poco complicado, ya que se transmitirá en punto de las 11:00, tiempo de la Ciudad de México. Eso sí, se podrá de ver de forma gratuita a través de la página de FIFA+. Lo único que se tendrá que hacer es crear una cuenta y listo, se podrá disfrutar del encuentro.

En caso de no poder ver el juego, siempre se podrá contar con la mejor información a través de las diferentes plataformas de El Heraldo de México, donde se contará con el minuto a minuto, el resultado, memes y la mejor información de todo lo que ocurra en la Gran Final de la Copa Intercontinental que disputará el Real Madrid y Pachuca este 18 de diciembre.

