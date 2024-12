Kendrick Lamar no será el único artista en el Super Bowl 2025

El rapero estadounidense Kendrick Lamar, ganador de múltiples premios Grammy, ha sido anunciado como la estrella principal del espectáculo de medio tiempo del Super Bowl 2025, que se celebrará el próximo 9 de febrero en el Caesars Superdome de New Orleans. En un mensaje difundido este domingo, Lamar expresó: “El rap sigue siendo el género musical más impactante hasta la fecha. Y yo estaré allí para recordarle al mundo por qué”.

Este evento, que atrae a millones de espectadores cada año, ha contado con actuaciones memorables de artistas legendarios como Michael Jackson, Madonna, Rihanna y Beyoncé. Además, el hip-hop ha tenido su espacio, con actuaciones como la de Lamar en 2022, donde compartió escenario con Snoop Dogg, Dr. Dre, Eminem y 50 Cent.

El jefe de música de la NFL, Seth Dudowsky, elogió la influencia de Lamar en la música y la cultura, afirmando que pocos artistas han tenido un impacto tan profundo como el de Kendrick. “Una y otra vez, ha redefinido el hip-hop y creado momentos que sacuden los cimientos del género”, señaló.

¿Qué otros artistas estarán presentes en el Super Bowl?

Jon Batiste cantará el Himno Nacional de Estados Unidos Foto: IG/jonbatiste

Los momentos previos al Super Bowl 2024 estarán impregnados de la rica tradición musical de Luisiana, con un impresionante elenco de artistas locales que se encargarán de dar el tono a la antesala del gran partido de la NFL. Jon Batiste, el talentoso músico ganador de un Grammy y un Oscar, será el encargado de interpretar el himno nacional, mientras que el aclamado trombonista Trombone Shorty y la cantante Lauren Daigle deleitarán al público con su interpretación de America the Beautiful.

Las presentaciones, que se llevarán a cabo el 9 de febrero en el icónico Caesars Superdome de Nueva Orleans, antecederán al esperado espectáculo de medio tiempo protagonizado por el rapero Kendrick Lamar. La NFL hizo el anuncio oficial el jueves, destacando el carácter local y único de las actuaciones previas al evento deportivo.

"Nos sentimos honrados de colaborar este año para celebrar el rico legado musical de Nueva Orleans y todo el estado previo al partido", expresó Seth Dudowsky, director musical de la NFL. Además de Batiste, Shorty y Daigle, otros destacados artistas de Luisiana también participarán en el evento, lo que subraya la conexión cultural con la ciudad anfitriona.

Entre las actuaciones más destacadas, Ledisi, ganadora de un Grammy, interpretará Lift Every Voice and Sing, mientras que la actriz Stephanie Nogueras realizará una interpretación del himno nacional y America the Beautiful en lenguaje de señas estadounidense, una de las varias inclusiones para hacer el evento más accesible.

Otis Jones IV, conocido por su habilidad vocal, interpretará Lift Every Voice and Sing, y Matt Maxey también se encargará de la traducción en lenguaje de señas para el espectáculo de medio tiempo.

Este homenaje a la música de Luisiana llega como parte de la colaboración con Roc Nation, la compañía de entretenimiento fundada por Jay-Z, y con la producción ejecutiva de Jesse Collins, un reconocido productor ganador del Emmy. Además de las actuaciones musicales, la transmisión será parte de la programación de Fox.

Jon Batiste, quien fue líder de banda en The Late Show with Stephen Colbert, sigue cosechando éxitos. Su reciente documental American Symphony está nominado a mejor película musical en los Grammy, y su canción It Never Went Away figura entre las nominadas a mejor canción escrita para medios visuales. Trombone Shorty, quien ha girado con bandas de renombre como Red Hot Chili Peppers y Foo Fighters, es conocido por fusionar géneros como funk, R&B y rock, mientras que Daigle, ganadora de dos premios Grammy, sigue consolidándose como una de las voces más importantes del gospel contemporáneo.

