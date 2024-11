América vs Pachuca se jugará en el Cuauhtémoc: ¿Qué pasará con los boletos comprados para el Estadio CD de los Deportes?

La suspensión de actividades del Estadio Ciudad de los Deportes trajo consigo una serie de problemas para el América, Atlante y Cruz Azul. Después de ver cómo los 'Potros de Hierro' se imponían 4-0 al Tampico Madero en la Cantera de Ciudad Universitaria, llegó el momento de definir dónde se jugaría el partido entre América y Pachuca, mismo que está programado para este 6 de noviembre. Los directivos de la Liga Mx y el Club América definieron la nueva casa de Las Águilas para la jornada 16.

De acuerdo a un primer informe de la Liga Mx, las autoridades de la Alcaldía Benito Juárez expresaron que la clausura del estadio de la Nochebuena no se levantaría antes de este sábado, por lo que se debían buscar alternativas para que el América vs Pachuca se jugará en otro estadio. Ante esta situación, la directiva del equipo de Coapa y la de la Liga Mx confirmaron que el Estadio Cuauhtémoc sería la sede para el compromiso de la jornada 16.

El América vs Pachuca se jugará en el Estadio Cuauhtémoc

En el comunicado que sacó la Liga Mx se expresó que debido a que se tenía que realizar una revisión de cumplimiento de normas de protección civil, el Estadio Ciudad de los Deportes no se podría abrir para el 6 de noviembre, es decir, que el América vs Pachuca se tendría que trasladar a otro lado. Después de las negociaciones entre clubes, se confirmó que la nueva sede sería el Estadio Cuauhtémoc. La fecha y hora para el cotejo se mantendría conforme a lo establecido en el calendario.

El comunicado de la Liga MX (X: Liga BBVA Corporativa)

"Durante la reunión, la Alcaldía comunicó que, al tratarse de una revisión de cumplimiento de normas de protección civil, dicho procedimiento no podrá resolverse antes del miércoles 6 de noviembre. Por esta razón, el partido programado entre el Club América vs CF Pachuca no podría disputarse en el Estadio Ciudad de los Deportes", se puede leer en el comunicado.

¿Qué pasará con la gente que ya tenía su boleto para el América vs Pachuca?

El América sacó un comunicado donde se informó el cambio de sede para el partido de la jornada 16. La directiva dejó claro que el mover el partido contra Pachuca fue por situaciones ajenas al club, que el horario y día quedaba conforme al calendario. Eso sí, el gran "problema" se presentaría con los boletos, ya que todos aquellos que tuvieran entradas para el estadio ubicado en la Alcaldía Benito Juárez no podrían usarlo para entrar al Cuauhtémoc.

En el comunicado confirmaron que Ticketmaster México sería la empresa encargada de hacer el reembolso correspondiente a todas las personas que compraron su entrada para el partido entre América y Pachuca de este miércoles 6 de noviembre. La venta de boletos oficial todavía no se ha confirmado, pero se espera que salgan a la brevedad.

"Ticketmaster México informará el procedimiento de reembolso correspondiente para las personas que compraron boletos para el encuentro que se disputaría originalmente en el Estadio Ciudad de los Deportes", se lee en el comunicado.

Para todos los abanados y aquellos que habían adquirido sus entradas cuando se hizo la promoción de Abono 3-pack, la institución del sur de la Ciudad de México sacará otro informe para confirmar todos los beneficios que se tiene previstos para aquellas personas fieles a la institución.

"En su oportunidad, el Club informará los beneficios adicionales que se proporcionarán a los aficionados que adquirieron su boleto como parte del Abono 3-pack, así como a los abonados azulcremas.", termina el comunicado del América a sus fans.

