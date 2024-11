¿Alan Pulido prepara su regreso al Rebaño? Revelan por qué acudió al encuentro de Chivas vs. Pumas

En el terreno del juego los cambios son constantes debido a los fichajes. Alan Pulido lo pone de manifiesto porque el 10 de diciembre de 2019 abandonó las filas de las Chivas y se integró al Sporting Kansas City. A casi cinco años de este movimiento, el delantero podría regresar al Rebaño, ya que estuvo en el encuentro de Chivas vs. Puma, lo que no pasó desapercibido.

La disputa deportiva se efectuó ayer 2 de noviembre en el Estadio Akron y concluyó con un empate a 0, lo que generó el enojo de los aficionados de ambos equipos. Pero más allá del marcador, las miradas estuvieron en el futbolista originario de Ciudad Victoria, Tamaulipas, México, lo que desató la duda de si prepara su gran regreso a Chivas.

Alan Pulido, de 33 años de edad, incluso fue parte de las tendencias en redes sociales, especialmente en X -red antes llamada Twitter- porque numerosos usuarios cuestionaron si su asistencia al partido de Chivas vs. Puma fue una madera de confirmar que está de regresó para portar la camisa del Club Deportivo Guadalajara.

Al respecto, el periodista deportivo Jesús Bernal explicó por qué el futbolista, de 33 años de edad, se presentó en el Estadio Akron y cuál sería el problema que lo podría frenar para que de nuevo sea parte del Rebaño. Por un lado, el experto de ESPN subrayó que es evidente que el delantero quiere regresar a Chivas, pero aún tiene un contrato con Sporting Kansas City.

“Para mí, está muy claro y no sólo porque yo lo diga, sino porque también él mismo lo declaró: Alan Pulido quiere volver. Esto no significa que no estén en pláticas o negociaciones para que vuelva al equipo de las Chivas. Porque, de hecho, no hay lugar en el ataque. Hay demasiados en la fila para ser el delantero del Rebaño. Pero él mismo declaró esta situación”, expuso el experto deportivo.