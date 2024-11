Lo Bueno y lo Malo de la NFL de la Semana 12

Después de doce semanas de intensas actividades, cada vez se consuman más los fracasos de ciertos equipos, como los San Francisco 49ers, quienes antes de que comenzara la campaña eran los favoritos por las casas de apuestas para ganar el Super Bowl, pero la realidad ha sido muy distinta para ellos, ya que se encuentran al borde de la eliminación, como también es el caso de los Dallas Cowboys, quienes a pesar de haber ganado de manera inesperada este fin de semana, siguen quedando a deber.

Pero, así como ha habido equipos que no han cumplido con las expectativas, existen otros que están consolidándose entre los mejores, como los Lions y los Bills.

Y sin más preámbulos a continuación les tenemos el análisis de la información más relevante de lo acontecido en los emparrillados el fin de semana:

Lo Bueno

Saquon Barkley tuvo un juego monstruoso en contra de la defensiva de los Rams, a la cual despedazó con más de 300 yardas totales, con las cuales impuso un nuevo récord para un corredor de los Philadelphia Eagles.

Barkley está haciendo todos los méritos para ser considerado el MVP de la temporada. La última ocasión en la que un corredor fue designado como el jugador más valioso de la liga (MVP) fue en 2012, cuando Adrian Peterson corrió para más de 2 mil yardas y 13 anotaciones con los Minnesota Vikings.

Justin Jefferson, quien es el receptor mejor pagado de toda la liga, está demostrando que es un gran compañero de equipo, a quien solamente le importa ganar sin importar que no sea él quien se cubra de gloria en la ofensiva de los Vikings, ya que durante las últimas cinco jornadas no ha anotado, pero ha cumplido perfectamente como señuelo, llevándose doble cobertura de los defensivos rivales, lo cual les ha dado la oportunidad a los otros receptores de desmarcarse, facilitándole las cosas a Sam Darnold. Muchos de los llamados receptores de élite ya hubieran puesto el grito en el cielo por no recibir pases de anotación, pero no es el caso de Jefferson, lo cual nos habla muy bien de la cultura ganadora que están fomentando en Minnesota.

Tony Pollard, a quien los Dallas Cowboys decidieron dejar en libertad durante la agencia libre, fue el artífice principal para que los Tennessee Titans dieran la campanada el fin de semana en contra de los Houston Texans, los cuales eran amplios favoritos. Pollard está a tan solo unas cuantas yardas de rebasar las 1,000 yardas totales por cuarta temporada consecutiva, mientras que Rico Dowdle, quien es el corredor titular de los Vaqueros, apenas rebasó las 600 yardas totales.

Los Detroit Lions siguen demostrando cada semana que son el rival a vencer dentro de la Conferencia Nacional, ya que no solamente cuentan con el ataque más prolífico de la liga, el cual promedia más de 32 puntos por partido, sino que su defensiva también está resultando ser de las más difíciles de doblar. A pesar de no contar con Alex Anzalone ni Aidan Hutchinson, ya van dos partidos consecutivos en los que no reciben ningún touchdown, razón por la cual no es de extrañarse que marchen en primer lugar dentro de la Conferencia, lo cual les daría una semana de descanso en la postemporada.

Los Miami Dolphins oficialmente están de regreso, ya que acaban de sumar su tercera victoria al hilo, lo cual nos habla de la importancia que tiene Tua Tagovailoa al ataque, ya que desde su regreso promedian casi 30 puntos por encuentro. El único gran problema con el que se enfrentan es que continúan muy rezagados dentro de su División, al sumar tan solo cinco victorias, por lo que se ve muy complicado que puedan calificar a los playoffs.

Los Dolphins se encuentran por debajo de los Bills en su la División Este de la AFC Créditos: NFL Facebook

LO MALO

Con todas las bajas que presentaban los San Francisco 49ers, nadie esperaba que sacaran la victoria esta jornada, sin embargo, la demostración que dieron en contra de los Green Bay Packers fue vergonzosa en todos los aspectos. Los jugadores lucían derrotados desde antes de que iniciara el encuentro, lo cual los llevó a cometer muchos errores y castigos. Kyle Shanahan tendrá que hablar seriamente con su plantilla para evitar que vuelva a suceder algo así, ya que siempre está latente una derrota, pero se tiene que pelear y dejar todo en la cancha, lo cual no sucedió, y lo peor del caso es que la próxima semana visitarán a los Buffalo Bills, quienes son ampliamente favoritos para quedarse con la victoria.

Cuando parecía que Jim Harbaugh finalmente podría derrotar a su hermano mayor John, los Baltimore Ravens vinieron de atrás para terminar derrotando a los Chargers, quienes comenzaron muy bien la primera mitad del encuentro, pero la lesión de J.K. Dobbins alteró su plan de juego en el segundo medio. Con esta ya son tres ocasiones en las que el entrenador de Baltimore le gana la partida a su hermano, a quien anteriormente había enfrentado cuando Jim dirigía a los San Francisco 49ers.

Los Ravens ganaron a los Chargers en el Monday Night Football Créditos: NFL Facebook

Gardner Minshew se perderá el resto de la temporada debido a una fractura que sufrió en la clavícula, por lo que los Raiders tendrán que reactivar a Aidan O’Connell para que pueda enfrentar el viernes por la tarde al equipo de los Kansas City Chiefs, por lo que continúan las malas noticias para los malosos, a quienes les urge conseguir un nuevo Quarterback para la próxima temporada.

Y hablando de los Kansas City Chiefs, este fin de semana volvieron a la senda del triunfo, sin embargo, su récord de 10 victorias y una sola derrota es muy engañoso, ya que siguen sin terminar de convencer. En esta ocasión estuvieron a punto de sucumbir ante los Panthers, quienes han ido mejorando durante las últimas semanas con Bryce Young en los controles de la ofensiva. Los Chiefs siempre serán contendientes mientras tengan a Andy Reid y Patrick Mahomes, pero este año hay equipos que se ven más sólidos que ellos, así que tienen mucho trabajo por hacer para poder ser el primer equipo en llevarse el tricampeonato.

Cada vez crecen más los rumores de una inminente separación entre los New York Jets y Aaron Rodgers, con quien solamente han podido conseguir tres victorias este año. El entrenador Jeff Ulbrich ya ha salido a desmentir esto, diciendo que cuentan con Rodgers para el cierre de la temporada, sin embargo, lo más factible es que en cualquier momento decidan mandarlo a la banca o a la lista de lesionados, para evitar que sufra alguna fractura, y así puedan dejarlo en libertad para el próximo año, ya que las cosas no funcionaron para ninguna de las partes.

De nada sirvió el cambio de Quarterback para los New York Giants, ya que con Tommy DeVito solamente pudieron hacer siete puntos. El receptor estrella del equipo Malik Nabers tiene mucha razón al decir que el problema no era solamente Daniel Jones. Los Giants necesitan hacer una reestructuración de fondo, comenzado por la directiva, entrenadores y plantilla, si es que quieren volver a ser competitivos algún día.

Por Diego Carreño

@diegocarrenoff

dhfm