Real Madrid y Barcelona los favoritos para ganar la Champions, revela encuesta

El encuentro de futbol más mediático del planeta está de regreso, pero esta vez fuera de la cancha.

Según una encuesta realizada por QM Estudios de Opinión, en alianza con Heraldo Media Group, Real Madrid es el favorito para ser el próximo monarca de la UEFA Champions League (UCL), con 34 por ciento de las preferencias, seguido por FC Barcelona, con 29 por ciento.

Los dos equipos más populares de La Liga de España superan en el conteo, por mucho, al resto de los clubes, ya que en el tercer puesto está Manchester City, ganador en 2023, con apenas nueve por ciento, por delante de Liverpool y Bayern München

(cuatro por ciento).

En la encuesta que se realizó a 800 personas, de manera telefónica, también se mencionan otros candidatos, aunque en menor medida: PSG (tres por ciento), Atlético de Madrid (dos por ciento) y Juventus (uno por ciento).

Asimismo, destaca que 14 por ciento de los cuestionados no supo contestar con precisión. Por otro lado, 36 por ciento manifestó que sí les interesa el futbol, 63 por ciento que no, y uno por ciento no contestó.

Real Madrid ocupa el segundo sitio de La Liga, seis puntos por debajo de su odiado rival. FOTO: El Heraldo de México

El resurgimiento de la rivalidad entre merengues y catalanes se reactivó en los últimos meses, debido al paso del cuadro blaugrana, actual líder en España.

Además, está colocado dentro de los primeros ocho puestos en el certamen europeo, tras tres victorias consecutivas.

Real Madrid, por su parte, ocupa el segundo sitio de La Liga, seis puntos por debajo de su odiado rival. No obstante, en la Champions, está, en este momento, fuera de la clasificación directa a los octavos de final, tras cuatro fechas disputadas.

Pases en corto

El Barça obtuvo su último título europeo en 2015.

Los españoles ganaron en seis de las últimas 10 ediciones.

UEFA Champions League

1. ¿A usted le interesa el futbol?

Si 36%

No 63%

No sabe/no contestó 1%

2. ¿Cuál de los siguientes clubes de Europa cree usted que vaya a ganar la Liga de Europa?

Real Madrid 34%

FC Barcelona 29%

Manchester City 9%

Liverpool 4%

Bayern München 4%

Paris Saint-Germain 3%

Atlético de Madrid. 2%

Juventus 1%

No sabe/no contestó 14%

Metodología

Entrevista telefónica. La selección de números telefónicos en la República Mexicana se realizó de manera aleatoria. Se ajustaron parámetros de población del país por Estado: sexo y edad con el último listado nominal con corte de 2024. Fecha: del 12 al 15 de noviembre de 2024 de 2024. Margen de error: +/-3.5%. Nivel de confianza: 95%. Muestra: 800 encuestas efectivas.

