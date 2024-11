Muere Josete el fanático número 1 del Córdoba CF quien estaba enfermo de cáncer

El mundo del deporte se encuentra de luto luego de que se diera a conocer la triste noticia del fallecimiento de Josete, el aficionado número uno del Club de Fútbol Córdoba de la segunda división española, quien murió el día de ayer lunes 18 de noviembre tras haber perdido la lucha contra el cáncer, enfermedad con la que había luchado durante varios años.

El lamentable hecho fue comunicado durante la tarde por la familia del joven través de su cuenta de "X", misma que el fanático utilizaba para demostrar su gran amor por el equipo español, mediante la cual expresaron su gratitud hacía aquellos que tanto lo apoyaron y admiraron durante su paso por este mundo.

Se sabe que Josete ya había anticipado su muerte unos días antes, pues el 7 de noviembre compartió una publicación en la cual dejaba ver su resignación ante su agravado estado de salud, sobre el cual los especialistas le dijeron que ya no tenía remedio, razón por la cual expresó su deseo por disfrutar sus últimos días de vida.

“Pues me han dicho que no hay nada que hacer con mi tumor. Simplemente, me toca disfrutar el poco tiempo que me quede en esta vida", escribió Josete en "X".