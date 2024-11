México vs Honduras: vive el MINUTO A MINUTO del partido de la selección mexicana en el Estadio Nemesio Diez

La selección mexicana se disputa este 19 de noviembre en el Estadio Nemesio Diez del Toluca su pase a las semifinales de la CONCACAF Nations League tras caer por un marcador de dos goles a cero por parte de la selección de Honduras, un resultado sorpresivo para el cuadro mexicano.

Pues la Selección Mexicana bajo el mandato de Javier Aguirre sigue sin convencer luego de tener resultados muy criticados y solo deslumbrando por su victoria en Guadalajara en contra de la selección de Estados Unidos, por lo que no se espera a perder en su encuentro en San Pedro Sula.

Ahora se espera que el conjunto mexicano trate de hacer la hazaña en contra de Honduras para poder recuperar el partido y sacar el resultado para que México pase a la semifinal de la Nations League ganando al menos por un marcador de tres goles a favor, lo que lo pondría en la siguiente fase.

Incluso tras el resultado y la agresión en contra de Javier Aguirre el famoso “Vasco” decidió mandar un mensaje a su conjunto y quitarle culpas por la derrota del pasado viernes 15 de noviembre, donde no se vio para nada bien su equipo y terminó perdiendo sorpresivamente en San Pedro Sula.

“Problema, si te refieres que hayamos perdido, en general llevamos cinco partidos juntos y no he visto a mi equipo con mala actitud, sin mostrar personalidad, perder la cabeza, no he visto desidia. El problema es que no ganamos, tenemos la suerte de que no ganamos; no veo problema, cometimos dos errores y poco más. No encuentro problema, ustedes pueden juzgar el trabajo del equipo. Estoy contento.", dijo Aguirre.