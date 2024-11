¿Quién es Jake Paul, el hombre que se enfrentará a Mike Tyson en vivo por Netflix?

Para cualquier aficionado del boxeo el grito de mítico presentador Michael Buffer de ¡¡¡Let´s Get Ready To Rumble!!!, sin lugar a dudas emocionada a hombres, mujeres y niños momentos antes de que dos púgiles estuvieran a punto de descargar su furia el uno contra el otro en una batalla de proporciones titánicas como las que llegaron a ofrecer Ali vs Frazier en Thrilla en Manilla; Julio César Chávez contra Héctor "Macho" Camacho; Roberto "Manos de Piedra" Durán contra Vinny Pazienza; o Evander Holyfield contra Mike Tyson, todos combates para la historia, y precisamente es historia los que se podrá ver el siguiente viernes en punto de las 7 de la noche, hora del centro de México, cuando Netflix presente la pelea entre Mike Tyson y Jake Paul, pero, ¿quién es Jake Paul?.

Jake Joseph Paul, es una estadounidense de 27 años que saltó a la fama como youtuber, rapero, actor y ahora boxeador profesional, el cual ha estado en el ojo del huracán desde el inicio de su carrera por los contenidos, declaraciones y actitudes que a muchos molestan pero que a otros encantan, no por nada logró llegar a la cifra de 5.3 millones de seguidores en Vine cuando la aplicación todavía existía.

Jake Paul en serie Bizaardvark. Foto: Especial

Como actor, el logro más grande que tuvo Jake Paul fue participar en una serie de Disney Channel (sí leyeron bien, Disney Channel), de nombre Bizaardvark en la cual interpreto el papel de un joven llamado Dirk Mann; el show al ser cancelado motivo a Paul a convertirse en youtuber para continuar creando contenido.

Siempre soñó con ser boxeador

Personas allegadas a Paul han declarado en múltiples ocasiones que aunque ser actor le llamada la atención su verdadero sueño siempre fue convertirse en boxeador, por lo cual dejó su incipiente carrera actoral para dedicarse en cuerpo y alma a cumplir su meta, debido a su dedicación, en el año 2018 realizó su primera pelea de exhibición.

A pesar de que muchos de sus detractores alegan que Jake Paul tiene una "boca muy grande", desde que inicio en el mundo el boxeo se ha enfrentado a oponentes de gran renombre como Anderson Silva, Nate Días, Tyron Woodley o Rayan Vourland, por nombrar algunos, es por esta situación que ahora que tiene a "Iron" Mike Tyson como rival no debería sorprender a ningún aficionado al boxeo.

Los momios están con Jake Paul

Pese a que luchará contra uno de los mejores libra por libra de la historia del boxeo, las casas de apuesta pones a Jake Paul como favorito sobre Mike Tyson, esto se debe a varias circunstancias, pero sobre todo, a que los apostadores ven una clara desventaja en los años de retiro y en la edad que tiene Tyson, por lo cual se espera que el antiguo "talento" de Disney salga con la victoria el próximo viernes.

Jake Paul y Mike Tyson. Foto X Jake Paul (@jakepaul)

Sin lugar a dudas, les guste el boxeo o solamente vean la pelea por morbo, el encuentro entre Jake Paul y Mike Tyson será uno de los mayores eventos deportivos del año, por lo que es digno de no perdérselo.

