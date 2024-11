Lo Bueno y lo Malo de la NFL de la Semana 10

Amantes de los emparrillados, ayer por la noche los Miami Dolphins se metieron en la casa de Los Angeles Rams y se llevaron la victoria, en lo que fue un encuentro un tanto deslucido por parte de ambas ofensivas, pero sobre todo el equipo de Sean McVay se vio carente de imaginación en zona roja, donde se tuvieron que conformar con cinco goles de campo, los cuales fueron insuficientes para derrotar al equipo de Mike McDaniel, quienes llevaban tres derrotas consecutivas.

A pesar de la victoria, los Dolphins se encuentran muy lejos de poder clasificar a postemporada, pero al menos ya se vio una mejoría en el equipo, sobre todo a la defensiva, la cual capturó en cuatro ocasiones a Matthew Stafford.

Algo preocupante es que Tyreek Hill, quien anotó un TD, continúa muy lejos del nivel que le conocemos, ya que casi no se le ha visto involucrado a la ofensiva, y es que tan solo consiguió 27 yardas totales.

A continuación, les tenemos el análisis de la información más relevante de lo acontecido en los emparrillados esta semana:

Lo Bueno

No todo está perdido para los Carolina Panthers de Bryce Young, quienes lograron sumar su segunda victoria consecutiva por primera vez en la carrera de este joven mariscal de campo.

La última ocasión en la que los Panthers lograron tener una racha de victorias fue en 2021, por lo que aún se vislumbra una pequeña esperanza para el futuro de este equipo, el cual está plagado de jóvenes con talento, como son el receptor novato Xavier Legette y sus corredores Jonathon Brooks y Chubba Hubbard, a quien acaban de renovarle su contrato por más de 30 millones de dólares, ya que este año ha sido su mejor arma al ataque.

Una vez más se cumplió el dicho que dice que equipo que estrena entrenador gana, lo cual una vez más se cumplió, en esta ocasión con los New Orleans Saints, ya que con Darren Rizzi finalmente pudieron ponerle fin a la racha que arrastraban de siete derrotas consecutivas, aunque no pueden echar las campanas al vuelo, ya que continúan hundidos en el fondo de su División, junto con el equipo de Carolina.

El receptor Marquez Valdes-Scantling fue parte fundamental en la obtención del triunfo, lo cual es algo sorprendente, ya que en los últimos dos equipos con los que estuvo (Kansas City y Buffalo) no le fue nada bien a este veloz e inconsistente jugador.

Los Buffalo Bills cada vez se encuentran más cerca de asegurar su clasificación a postemporada, ya que gracias a su racha de cinco victorias consecutivas dominan tranquilamente la División Este de la Conferencia Americana, aunque a Josh Allen le sigue faltando tener un receptor de su plena confianza.

Amari Cooper, Keon Coleman y Dalton Kincaid se encuentran lesionados, por lo que es una incógnita su estatus para el próximo domingo, cuando recibirán en casa a los Chiefs, a quienes tratarán de quitarles el invicto, pero para ello necesitarán que sus mejores elementos a la ofensiva se recuperen a tiempo.

Los Washington Commanders, continúan siendo el equipo revelación de este año, a pesar de haber perdido con los Steelers, en lo que fue uno de los mejores encuentros de la jornada. En esta ocasión el ataque terrestre, comandado por Austin Ekeler, se llevó los reflectores, ya que Jayden Daniels batalló mucho para generar algo por aire, ante la dura defensiva acerera.

Mike Tomlin logró extender su récord a 14 victorias y tan solo 4 derrotas después de que su equipo tuvo su semana de descanso, además de que reafirmó el gran acierto que fue el haber relevado a Justin Fields por Russell Wilson, quien está demostrando una química especial con su receptor George Pickens.

Por lo pronto, los Steelers y los Commanders estarían en Playoffs, ya que ambos llevan siete victorias, lo cual demuestra una gran mejoría para ambas franquicias en comparación con el año pasado.

Los Detroit Lions resurgieron de las cenizas durante la segunda mitad, en lo que parecía una derrota segura en contra de los Houston Texans, quienes interceptaron cinco pases de Jared Goff, pero fueron incapaces de anotar durante la segunda mitad.

Dan Campbell no dudó ni un solo instante en la capacidad de su pateador Jake Bates, quien acertó sus dos intentos de goles de campo, uno de ellos de 58 yardas, con los cuales lograron darle la vuelta al marcador.

Con esto, Bates se encuentra con un récord perfecto en cuanto a goles de campo se refiere, ya que no ha fallado en ninguno de sus 14 intentos.

Los Angeles Chargers han dejado de ser el equipo de otras temporadas, el cual perdía de maneras inexplicables. En esta nueva era con Jim Harbaugh lucen como un equipo sólido, el cual será muy incómodo para el rival que los enfrente.

Gus Edwards hizo su regreso a las canchas después de haberse perdido los últimos cinco encuentros y lució bastante bien al promediar 5.5 yardas por acarreo, dándole un respiro a su eterno compañero J.K Dobbins.

Con esto los Chargers llegaron a seis triunfos, por lo que sueñan con poder clasificar a postemporada.

LO MALO

Si los San Francisco 49ers quieren aspirar al título, necesitan hacer adecuaciones de manera urgente en sus equipos especiales, los cuales estuvieron a punto de costarles la victoria, una vez más.

Jake Moody falló tres goles de campo, para sorpresa de nadie, y es que desde el año pasado ha sido muy irregular y Kyle Shanahan sabe que no pueden darse el lujo de seguir dejando puntos.

La ofensiva sigue sin poder concretar en situaciones de zona roja, a pesar del regreso de Christian McCaffrey, por lo que es sumamente importante contar con un pateador certero, quien no se arrugue en los momentos de mayor presión.

Los New York Giants han desperdiciado los últimos seis años manteniendo a Daniel Jones cómo su Quarterback titular, lo cual está a punto de cambiar, ya que en todo ese tiempo solamente han logrado conseguir 24 victorias, y si Jones llegara a lesionarse seriamente esta temporada, su cláusula lo protege para que le paguen su salario del próximo año, por lo que es muy probable que Drew Lock vaya a ser el nuevo mariscal de campo titular mas temprano que tarde, y así poderle dar las gracias a Jones una vez que finalice la temporada, en la cual nuevamente no calificarán a Playoffs.

Los Denver Broncos dejaron ir vivos a los Kansas City Chiefs, a quienes estuvieron a punto de derrotar, pero un intento de gol de campo que fue bloqueado al final del encuentro terminó por sentenciarlos y gracias a ello los Chiefs continúan con su temporada invicta, con 8 victorias, sin embargo, la ofensiva comandada por Patrick Mahomes sigue dejando muchas dudas, y necesitarán mejorar bastante para poder obtener el tricampeonato.

Los Indianapolis Colts se encuentran ante una difícil situación, ya que apenas hace un par de semanas decidieron mandar a la banca a su Quarterback Anthony Richardson, quien no ha terminado por asentarse en la NFL, sin embargo, Joe Flacco tampoco ha sido la solución que buscaban, ya que ha perdido muchos balones, mismos que les han costado los partidos. A pesar de ello el entrenador en jefe ha vuelto a ratificar a Flacco para el próximo domingo, pero en caso de que tenga un inicio de juego complicado, no nos extrañaría ver a Richardson de regreso en el emparrillado, y cuando eso suceda, esperemos que en esta ocasión sea más profesional y no abandone nuevamente a sus compañeros a mitad de juego. Richardson tiene mucho potencial, pero sigue estando muy verde.

No puede pasar ni una sola semana en la que no se hable del equipo de Jerry Jones, y en esta ocasión no es la excepción, después de que los Dallas Cowboys fueron humillados nuevamente en casa, en esta ocasión por los Philadelphia Eagles, quienes son sus rivales divisionales. Cooper Rush tuvo una tarde para el olvido, lo cual deja la puerta abierta para que Trey Lance se haga de la titularidad lo que resta del año, aunque esto no es un aliciente para sus aficionados, ya que Lance pareciera seguir siendo el mismo Quarterback titubeante e impreciso que vimos con los Niners hace unas temporadas. Cuando se siente presionado prefiere salir corriendo en panico de la bolsa de protección en lugar de ver qué opciones tiene para lanzarles el balón, lo cual tendrá muy frustrado a CeeDee Lamb el resto de la temporada.

Si por un momento pensamos que los New York Jets podían resurgir durante la segunda mitad de la temporada, ya podemos olvidarnos de ello, después de la paupérrima exhibición que dieron el domingo pasado. Jeff Ulbrich no ha podido mostrar liderazgo al frente del equipo, y el ego tan grande de Aaron Rodgers los tiene metidos en serios problemas, ya que el próximo año no podrán escaparse de pagarle más de 40 millones a su veterano mariscal de campo, a pesar de que éste decidiera retirarse acabando este torneo. La ofensiva ha lucido completamente estéril con todo y la incorporación de Davante Adams.

Los Chicago Bears acaban de despedir a su Coordinador Ofensivo Shane Waldron después del desplome que han tenido las últimas tres semanas, en las cuales la ofensiva ha promediado 9 puntos por encuentro. Para fortuna de Caleb Wiliams no tendrá que aprender un nuevo esquema a mitad de temporada, ya que promovieron a quien venía siendo su Coordinador de jugadas a la ofensiva en situaciones de pase, con quien ha venido trabajando muy estrechamente desde el verano.

Por: Diego Carreño

@diegocarrenoff

dhfm