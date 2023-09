Vaquero Navarrete tiene en la mira a Shakur Stevenson

Luego de haber superado la prueba qué representaba el doble campeón Óscar Valdez, Emmanuel Navarrete está listo para seguir adelante con su carrera.

Acostumbrado a una agenda cargada, con al menos tres presentaciones por año, El Vaquero reveló que espera poder regresar en diciembre para mantenerse activo.

Sin embargo, siente que ahora este regreso podría significar algo importante, pues tiene en la mira enfrentar a otros campeones dentro de la división de las 130 libras, para así acceder a su primera pelea de unificación que tanto se le ha negado.

"Me gustaría pelear en diciembre, buscar unificar y si no, nos iremos a ligero, y si ahí está consolidado como campeón Shakur Stevenson, sería un placer enfrentarlo por el tetracampeonato y si no es campeón, entonces, un peso intermedio entre las 135 y 130", dijo en conferencia de prensa.

Créditos: Érika Montoya

Vaquero siente que ahora llegó el momento de pelear por esa unificación que tanto había esperado y espera que los otros monarcas de la división en donde limita (Joe Cordina, FIB; Héctor Luis García, AMB, y O'Shaquie Foster) no rehúyen del reto. Pero por si acaso, el siguiente paso, el cambiar de categoría, ya lo tiene meditado.

"Sé que muchos pensarán que ante Shakur Stevenson tengo el 99.9% de posibilidades de perder, pero ese 0.1% es lo que necesito para pensar que puedo ganar y hacer historia", declaró el peleador, que tiene una racha de 11 años sin sufrir derrota.

En su última contienda, Navarrete superó, con una amplia decisión unánime, al doble campeón mundial sonorense Óscar Valdez.

Con esta victoria no solamente retuvo por primera ocasión el título superpluma de la Organización Mundial de Boxeo, también mejoró su récord profesional a 38-1, con 31 encuentros terminados antes del límite.