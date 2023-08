Domina tu Draft de Fantasy Football de la NFL

Queridos amantes de los emparrillados, estamos a una semana de que arranque la temporada regular de la NFL, por lo que, con las plantillas de los equipos ya bien definidas, en esta ocasión les tenemos una guía de supervivencia que les será de mucha utilidad para quienes en estos días tendrán su Draft de Fantasy Football.

El “Día del Draft” posiblemente es la fecha más importante dentro de la temporada de este juego, ya que es cuando finalmente durante un par de horas, nos reunimos con nuestros amigos para elegir a los jugadores con los cuales armaremos nuestros equipos virtuales de fútbol americano.

Antes del Draft debemos de conocer a la perfección las reglas de la liga en la que estemos inscritos, lo que nos ayudará a saber la forma en que nuestros equipos sumarán puntos, además podremos tener la certeza de cuántos jugadores necesitamos seleccionar por cada posición para completar nuestra plantilla, ya que no es lo mismo jugar en una liga estándar donde únicamente se puede usar un solo Quarterback en nuestra alineación titular, que jugar en una liga “Superflex” en la podamos utilizar hasta dos mariscales de campos titulares.

Es buena idea investigar acerca del estado en el que se encuentran nuestros futuros fichajes, ya que como lo hemos venido mencionando en nuestras anteriores columnas, siempre debemos de mantenernos muy bien informados en cuanto a todo lo que acontece en la NFL, las altas y bajas de cada equipo, así como lesiones y suspensiones previas de los jugadores, con lo que evitaremos llevarnos la desagradable sorpresa de enterarnos después de haber seleccionado a algún jugador de que por estas razones se pueda perder algunos partidos de la temporada.

La práctica hace al maestro, así que previo a nuestro Draft debemos de realizar algunos “Mock Drafts”, los cuales son drafts de práctica que nos ayudarán a pulir nuestra estrategia y nos servirán para que podamos darnos una idea del orden en el que podría ir siendo seleccionado cada jugador.

Este orden en el que son seleccionados depende mucho de los rankings que previamente tienen los jugadores, los cuales son proporcionados directamente por la propia aplicación en la que juguemos. Haciendo estos drafts de práctica evitaremos precipitarnos demasiado al momento de seleccionar jugadores y también sabremos el momento indicado para poder anticiparnos a nuestros rivales y seleccionar a algún jugador determinado, evitando así que nos lo ganen.

El día que se realice el Draft, el cual suele llevarse a cabo en vivo, debemos de conectarnos minutos antes de la hora establecida a la aplicación donde hayamos decidido jugar, esto para evitar que el propio sistema seleccione automáticamente a nuestros jugadores. Si bien es cierto que los rankings por posiciones de los jugadores pueden llegarnos a ser muy útiles al momento de seleccionar en nuestro Draft, éstos debemos de usarlos únicamente como una guía y no debemos de seguirlos ciegamente, ya que parte del éxito dentro del Fantasy Football es armar nuestros equipos siguiendo nuestros propios instintos, no toda la gente estará de acuerdo con los jugadores que seleccionemos e incluso habrá quien nos critique por precipitamos con algunas selecciones, pero eso no debe de importarnos ya que es nuestro equipo el que estamos armando, por lo que lo más importante es sentirnos conformes con nuestras decisiones.

Para quienes no tienen experiencia alguna jugando Fantasy Football es muy probable que con sus primeras rondas del Draft quieran seleccionar a su Quarterback y jugadores favoritos de la NFL, lo cual no está mal, sin embargo los competidores más veteranos sabemos que en un draft regular las primeras rondas nos sirven para seleccionar primordialmente receptores y corredores, con sus debidas excepciones como pueden llegar a ser los Quarterbacks Patrick Mahomes de Kansas City, Josh Allen de los Buffalo Bills, Jalen Hurts de los Philadephia Eagles o incluso Lamar Jackson de los Baltimores Ravens, quienes son súper estrellas tanto en la vida real como en el fútbol americano de fantasía, en gran parte debido a que no solo anotan puntos lanzando el balón, sino que también son jugadores con gran movilidad que suelen anotar puntos corriendo también.

Por lo general vale la pena esperar a las rondas intermedias del draft para elegir a un mariscal de campo, ya que para entonces aún podremos encontrar muy buenas opciones, como pueden ser Trevor Lawrence de los Jacksonville Jaguars, Justin Herbert de Los Angeles Chargers, Tua Tagavailoa de los Miami Dolphins, Dak Prescott de los Dallas Cowboys, Brock Purdy de los San Francisco 49ers, entre otros cuantos, ya que es preferible hacerse primero de varios receptores y corredores, esto debido a que en la mayoría de las Ligas de Fantasy Football semanalmente podremos usar únicamente un Quarterback en nuestra alineación titular.

Los receptores, a partir de un par de años, se han convertido en la posición más deseada para seleccionar dentro de las primeras rondas del Draft debido a que las ofensivas de los equipos se han ido volviendo mayormente aéreas y no terrestres como solían ser, por lo que es muy común que jugadores como Justin Jefferson de los Minnesota Vikings, Jamar Chase de los Cincinnati Bengals, Cooper Kupp de Los Angeles Rams o CeeDee Lamb de los Dallas Cowboys sean seleccionados dentro de la primera ronda del Draft, pero si decidimos esperar un poco para empezar a seleccionar receptores para nuestros equipos no todo está perdido aún, ya que en rondas intermedias podemos encontrar jugadores con mucha proyección para esta temporada tales como Brandon Aiyuk de los San Francisco 49ers, George Pickens de los Pittsburgh Steelers, Chris Godwin de los Tampa Bay Buccaneers, Jahan Dotson de los Washington Commanders, por mencionar algunos.

La posición de corredor lastimosamente se ha ido devaluando dentro de la NFL debido a que los corredores se han ido volviendo piezas intercambiables para los equipos, ya que después de un par de años de buenos resultados deciden no extenderles el contrato por un precio justo a pesar de las excelentes estadísticas que puedan llegan a tener algunos corredores, sustituyéndolos por novatos cuyos contratos valen una fracción de lo que costaría renovarles a los veteranos, razón por la cual en la actualidad existen muy pocos corredores que se les considera de élite, que son quienes juegan casi los partidos completos y comparten muy pocos acarreos con sus suplentes debido a su gran calidad y talento, tales son los casos de Saquon Barkley de los New York Giants, Christian McCaffrey de los San Francisco 49ers, Austin Ekeler de Los Angeles Chargers, Derrick Henry de los Tennessee Titans, Bijan Robinson de los Atlanta Falcons, entre otros pocos. La mayoría de los ataques terrestres de los equipos de la NFL están integrados por comités de dos o más jugadores, como es el caso de los Miami Dolphins, por lo cual es importante identificar qué equipos son los que usan estos comités de corredores, para evitar así seleccionar a sus corredores con las primeras rondas en nuestros drafts, ya que probablemente tendrán actuaciones muy irregulares en las cuales nos darán menos puntos que los corredores de élite, quienes regularmente son seleccionados dentro de las tres primeras rondas.

Las alas cerradas son unas de las posiciones más volátiles dentro del Fantasy Football, donde a excepción de Travis Kelce de los Kansas City Chiefs, quien es el mejor jugador dentro de su posición, ninguno de los demás jugadores amerita ser seleccionado dentro de las tres primeras rondas del Draft, así que es conveniente esperar a las rondas intermedias y seleccionar jugadores de calidad como pueden ser George Kittle de los San Francisco 49ers, Darren Waller de los New York Giants, Kyle Pitts de los Atlanta Falcons o incluso Dallas Goedert de los Philadelphia Eagles.

Esto debido a que a pesar de que son jugadores muy destacados en sus respectivos equipos de la NFL, su desempeño de la vida real no se ve reflejado consistentemente en cuanto a la sumatoria de puntos de Fantasy Football se refiere. Conforme el Draft vaya avanzando iremos llegando a las rondas en las que será cada vez más complicado encontrar jugadores de valor para nuestras escuadras, por lo que será entonces el momento en que deberemos de seleccionar a los jugadores que creamos que por sus habilidades y debido a la ofensiva del equipo en el que se encuentran puedan llegar a tener una mayor proyección para anotar puntos, aunque sean novatos o relativamente desconocidos para el público en general. Un error muy común que comete mucha gente en estas rondas finales del Draft es que deciden elegir jugadores veteranos cuyas carreras van en claro declive, ya sea por lesiones o por la misma edad que tienen, pero como se encuentran familiarizados con estos nombres, los eligen en lugar de darle oportunidad a los nuevos talentos.

Los pateadores, defensivas y jugadores defensivos deben de ser de las últimas posiciones que seleccionemos para completar nuestros equipos, esto porque existen muchas opciones y la diferencia entre los jugadores en cuanto a la sumatoria de puntos se refiere no es tan grande, con sus debidas excepciones.

No existe una fórmula infalible que nos garantice el éxito, sobre todo porque como bien sabemos el fútbol americano es un deporte de contacto en el que todos sus competidores se encuentran expuestos a sufrir alguna lesión en cualquier momento, sin embargo, lo que sí podemos hacer es armar nuestros equipos de la mejor manera posible para que así que contemos con los suficientes jugadores de calidad que puedan suplir las bajas que podamos ir presentando durante la temporada.

En el Fantasy Football nunca debemos de quedarnos estáticos, tener un buen draft solamente es el primer paso para conquistar el título, por lo que deberemos de seguir moviendo constantemente nuestras piezas conforme vaya avanzando la temporada, ya que al final eso es lo que hará la diferencia entre ser pretendientes o serios contendientes al título. Los invito a que me escriban y compartan sus equipos de Fantasy Football, así mismo háganme saber las dudas que tengan sobre qué jugadores seleccionar durante el Draft.

La próxima semana no dejen de leer esta columna ya que analizaremos lo que está por venir para la primera jornada de la temporada regular de la NFL.

Por Diego Carreño

@diegocarrenoff