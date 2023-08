El Real Betis y el Sevilla pondrán a bailar flamenco a Guadalajara, cuando se enfrenten en duelo amistoso en el Estadio Akron, casa de las Chivas, como parte de LaLiga Summer Tour.

Los dos equipos andaluces presumen tener sangre mexicana, con Andrés Guardado y Jesús Manuel “Tecatito” Corona, parte de la escasa legión mexicana que sigue su sueño en el Viejo Continente. Para el excapitán del Tricolor, hace falta ver a más mexicanos en Europa.

“Lo único que yo podría decir es que se atrevan a salir de su zona de confort. Al final sé que la Liga mexicana es muy competitiva, el jugador mexicano se siente cómodo, se pagan buenos sueldos y a veces cuesta un poco dejar esa comodidad para ir a apostar", destacó El Principito.

Andrés Guardado, oriundo de la Perla Tapatía, se mostró contento de volver a jugar en su tierra, aunque no con el uniforme de los Rojinegros del Atlas, club en el que debutó, y donde los aficionados esperan verlo nuevamente para decir adiós en su retiro del fútbol. Sin embargo, el Principito, que el 28 de septiembre cumple 37 años, ve altas posibilidades de colgar los botines como jugador verdiblanco.

“Al día de hoy lo veo muy lejos (retirarse en el Atlas), estoy muy contento aquí. El Betis me ha abierto las puertas desde hace muchos años, me siento valorado y querido”, dijo el futbolista, que no ha visto disposición en el club de sus amores para abrirle las puertas.