"Hasta siempre, capitán": Andrés Guardado se retira de la selección mexicana tras 16 años

Con una hoja de servicio de 16 años y cinco Mundiales a cuestas, el mediocampista mexicano, Andrés Guardado, anunció su retiro de la selección mexicana de fútbol.

"Ya lo había dicho hace tiempo pero no me había parado a dar las gracias por todo lo vivido en estos 16 años en Selección Mexicana! … imposible expresar con palabras lo agradecido y privilegiado que me siento!! … Gracias de corazón a todos los que me acompañaron y tuve la suerte de compartir momentos durante este sueño tan bonito ! …. Todos mis compañeros , los diferentes cuerpos técnicos, toda la gente de staff que son parte importantísima del día día y por supuesto a toda la fiel afición que me acompañó durante todos estos años que ahora soy uno más de ustedes", escribió el futbolista en su cuenta de Instagram.

Aficionados y excompañeros felicitaron a Guardado por su exitosa carrera con la selección y le agradecieron la entrega con la que participó en cada uno de los juegos.

"A soñar despiertos, chaparrito", escribió Guillermo Ochoa, uno de sus grandes cómplices en el equipo.

El historial de Andrés Guardado

Guardado, canterano del Atlas de Guadalajara, hizo su aparición en el combinado nacional de Ricardo Lavolpe en 2005. Acudió a las citas en Alemania, Sudáfrica, Brasil, Rusia y Qatar. Ganó tres Copas de Oro, disputó 118 partidos y anotó 28 goles.

Compartió el gafete de capitán con otros históricos como Guillermo Ochoa y Rafael Márquez. Su último partido fue contra Argentina en el último Mundial. Participó 42 minutos en la derrota por 2-0.

