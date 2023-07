Juan Manuel Máquez organiza torneo de box en Iztacalco

Con la participación de más de 60 peleadores infantiles y juveniles, culminó la primera edición del Torneo “Hermanos Márquez” con el que los excampeones Juan Manuel y Rafael Márquez buscan regresar algo al deporte que los llevó al estrellato. En un evento en la explanada de la alcaldía Iztacalco, desde las nueve de la mañana, los peleadores y oficiales de ring se dieron cita para los últimos trámites de peso y organización, para después dar por iniciado el torneo que contó con exhibiciones infantiles de sombra, peleas amateur y profesionales.

“Para nosotros es un orgullo poder regresar algo al deporte. Hemos trabajado mucho pues sabemos lo que es la importancia de una oportunidad. Una oportunidad te puede cambiar la vida”, dijo en entrevista con El Heraldo de México, Carmen Márquez, hermana y también organizadora del evento.

"Una oportunidad te puede cambiar la vida”, dijo Carmen Márquez. (Foto: Especial)

En el lugar estuvieron presentes leyendas de ayer y de hoy, pero el momento estelar fue cuando llegó el peleador que hace 11 años dio una de las victorias más importantes al boxeo mexicano al noquear al filipino Manny Pacquiao. Junto al alcalde, Armando Quintero, Juan Manuel Márquez entregó algunos reconocimientos y habló con los jóvenes participantes:

“Regreso a la alcaldía que me vio crecer como deportista. Soy de Iztapalapa, pero aquí, a unas cuadras fue donde la disciplina me llevó a convertirme en campeón mundial y ahora me llena de mucho gusto poder apoyar al deporte del boxeo. También agradezco al Alcalde que apoye este tipo de proyectos”, declaró el exmonarca mundial, quien ahora es promotor y analista deportivo.



Tras las peleas, el ganador se llevó un cinturón de monarca que en el disco central traía una foto de Carmen, Rafael y Juan Manuel Márquez | FOTO: Especial

También leyendas como Carlos Zárate, las contendientes Judith Rodríguez y María Elena Villalobos apoyaron con su presencia en el evento que dio a conocer a sus primeros campeones. Tras las peleas, el ganador se llevó un cinturón de monarca que en el disco central traía una foto de Carmen, Rafael y Juan Manuel Márquez.