¿Cómo llegó Luka Romero a jugar a la selección argentina?

Para que Luka Romero sea hoy una de las grandes figuras que tiene la selección argentina Sub 20, que disputa la Copa del Mundo de la categoría en su país y de la cual es máximo candidato para llevarse el trofeo, hay que remontarse varios años y repasar los distintos pasos que se fueron dando, con momentos y personas determinantes.

Recuerda que puedes seguir: Resultados en vivo de la Copa Sub 20 aquí.



“Yo estaba por salir para Finlandia, para dirigir a la selección en el Mundial Sub 17 de 2003. En eso viene Claudio Vivas, ayudante de Marcelo Bielsa, y me dice: ‘Me dieron este video de Rosario, de un chico que juega en España’. Era Messi. Puse el video en la habitación de Ezeiza. Lo vi y le dije a Pekerman: ‘Este es el jugador que necesitamos nosotros’. La gente de la selección española me lo confesó: ‘Nosotros lo queríamos tener, pero no quiso’, confesó Hugo Tocalli sobre la previa del amistoso organizado vs Paraguay para asegurar al mejor de la historia.