State Farm Stadium, la sede magna del Super Bowl LVII

Como uno de los recintos más atractivos, innovadores y funcionales, el State Farm Stadium, en Glendale, Arizona, acapara la atención de Estados Unidos (y de gran parte del planeta) este domingo, para ver al campeón de la edición LVII del Super Bowl.

El inmueble, inaugurado en agosto de 2006, es casa de los Cardinals y fue diseñado por el arquitecto Peter Eisenman. Por tercera vez en su historia, y en las últimas 16 campañas, alberga el evento deportivo estadounidense más importante.

En dicho período se consolidó como la sede más recurrente, en 2008 (Giants vs. Patriots), en 2015 (Patriots vs. Seahawks), y ahora en 2023 (Eagles vs. Chiefs). El Raymond James Stadium (Tampa Bay) y el Hard Rock Stadium (Miami) fueron dos veces seleccionados, en este mismo lapso.

Arizona, por su parte, es sede por cuarta ocasión, tras recibir el Super Bowl en Tempe (1996), y posteriormente se jugó en Glendale. Con una capacidad de hasta 73 mil espectadores, el State Farm Stadium afronta el que, promete, ser un espectáculo absoluto, con los dos mejores equipos.

Números:

63 mil tiene de aforo habitual este inmueble.

70 minutos para desplazar la cancha retráctil.

13 rieles y 546 ruedas transportan la plataforma.

14 mil espacios tiene para estacionamiento.

76 victorias suman los Cardinals en el estadio.

455 millones de dólares costó la construcción.

70 mil 694 de asistencia promedio en los pasados SB.

1 metro de profundidad (grosor) posee la plataforma.

3 años duró la construcción del inmueble.

8 mil 760 metros cuadrados de la plataforma.

518 mil metros cuadrados (área del estadio).

88 lofts y siete mil 505 asientos tipo club.

Bullets:

La capacidad del inmueble se incrementa en eventos masivos

Fue nombrado uno de los 10 estadios más impresionantes del mundo

Cuenta con un techo retráctil, el cual se abre en 12 minutos

El césped natural está colocado sobre una plataforma de concret

La plataforma abandona el estadio para el cuidado del pasto

Ha albergado partidos de Copa América y Copa Oro

Se inauguró en la pretemporada en 2006 (Cardinals 21-13 Steelers)

Sede de conciertos (Coldplay, Taylor Swift y Guns N’ Roses, entre otros)

